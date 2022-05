El mensaje de un jugador de la Selección Argentina: "Grandes expectativas para Qatar"

Un jugador que milita en Europa avisó que está preparado para la cita mundialista.

A falta de pocos días para la "Finalissima" entre Argentina-Italia que se disputará en Londres, Inglaterra, por ser los ganadores de la Copa América y Eurocopa respectivamente, los 29 citados por Lionel Scaloni viven con mucha ilusión cada convocatoria. Es que este partido, que otorgará un título oficial, puede ser la última prueba para ganarse un puesto de cara al Mundial de Qatar 2022. El que levantó la voz con respecto a esta situación fue Exequiel Palacios, quien confesó con el medio deportivo EFE que tiene "grandes expectativas" y que está "preparado" para ingresar a la lista definitiva.

El jugador de Bayern Leverkusen está pasando un buen momento en Alemania. A diferencia de su primera temporada, el presente en una liga competitiva lo encuentra con más protagonismo, incluso jugando más desde el inicio, situación que valora para ser tenido en cuenta por Scaloni: "La liga alemana por lo agresiva, fuerte y dinámica que es me ha preparado para jugar la Copa del Mundo". Y luego remarcó: "Gracias a lo hecho en el Bayer es que he sido parte de las convocatorias a la selección. Son el reflejo de lo que he hecho en el club; gracias a eso me siento con confianza y con grandes expectativas para meterme a la lista definitiva para ir a la Copa del Mundo".

Sobre el encuentro del próximo 1 de junio en el Estadio Wembley donde la Selección Argentina enfrentará a la "Azzurra", el exvolante de River manifesto: "Soy un privilegiado de estar convocado para la final ante Italia porque hay muchos jugadores de jerarquía; por eso entreno al máximo y en eso ayuda la Bundesliga, que es extremadamente dura".

El equipo conducido por Scaloni llega en un buen momento a los meses previos de la Copa del Mundo, algo que no es menor para el jugador de 23 años que llegó a Europa en 2020: "Argentina siempre es candidata al título sin importar el torneo que juegue. Siempre vamos con la expectativa de llevarle al país el trofeo en disputa, es lo que se merece el pueblo argentino y la mentalidad que nosotros tenemos".

La temporada de Palacios en la Alemania

Su equipo, Bayer Leverkusen, cerró una buena temporada y finalizó 3° en la Bundesliga, lo que le dio el pasaje a la próxima edición de la UEFA Champions League. Entre el torneo local, la Copa de Alemania y la Europa League, "Pala" jugó 32 encuentros y marcó tres goles. Su buena condición física le permitió jugar más del 90% de los partidos que disputó su club y es muy considerado por el entrenador suizo Gerardo Seoane, generalmente como volante interior.