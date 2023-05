El Kun Agüero dijo lo que todos pensaban sobre Pep Guardiola: "No sé por qué"

El exjugador del Manchester City mostró su descontento con el entrenador español ante una nueva ausencia del cordobés en el equipo inglés.

El exjugador Sergio Agüero expresó este martes su frustración con Josep Guardiola debido a que el entrenador español no le dio minutos a Julián Álvarez ante el Real Madrid. El equipo inglés igualó 1 a 1 en la semifinal de ida de la UEFA Champions League y el delantero campeón del mundo no tuvo protagonismo.

Los "Citizens" rescataron un esperanzador empate en españa contra el campeón defensor de la "Orejona". Si bien durante la primera parte dominaron la mayor parte de la posesión, en el segundo tiempo los ingleses relegaron campo y el "Kun" no ocultó su enojo ante la oportunidad que desperdició el DT de incluir a Álvarez y jugar con espacios.

El enojo del Kun Agüero con Josep Guardiola por no contar con Julián Álvarez

Julián en el banco de suplentes. No tuvo acción ante Real madrid por Champions League.

En el streaming de Star +, el "Kun" analizó en vivo el encuentro de Champions junto a los periodistas Miguel Simón y Martín Souto y dejó su opinión sobre la decisión del entrenador español de no poner en cancha a la "Araña". "Lo que no entiendo es por qué no pone a Julián Álvarez. Pero bueno, teniendo a Haaland, Pep no se casa con nadie", comenzó diciendo el "Kun" cuando iban 80 minutos del partido en el Santiago Bernabeu.

Luego de un análisis de Simón sobre por qué "Pep" no incluía al cordobés ante el "Merengue", el exjugador de Independiente expresó: "Yo pondría a Julián casi todos los partidos. ¿Por qué? Porque lo necesito activo, para que cuando lo necesite esté con chispa. Para mi no lo va a poner, conociéndolo a esta altura. La única manera de ponerlo es que el Madrid haga un gol, mientras esté así no lo va a poner". Vale recordar que el exfutbolista de River Plate había tenido dos titularidades consecutivas en Premier League, donde ambas se llevó la victoria.

La revelación inesperada de Pep Guardiola sobre Julián Álvarez en Manchester City: "El futuro"

Pep Guardiola protagonizó una inesperada revelación acerca de Julián Álvarez en Manchester City. El entrenador catalán llenó de elogios al delantero campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 y detalló cómo piensa hacer para que sume cada vez más minutos con el correr de las temporadas.

El ex Barcelona halagó al atacante de 23 años y precisó cómo intentará hacer para que Julián encaje mejor en el equipo junto a Erling Haaland y Kevin De Bruyne. El español explicó por qué el ex River no participa tan seguido en el conjunto "Ciudadano" y se animó a deslizar el futuro del crack en la Premier League de Inglaterra.

Uno de los mejores estrategas a nivel global en la actualidad destacó a "La Araña" porque “jugar casi todos los partidos para ser campeones del mundo con Argentina, donde hay miles de futbolistas talentosos, es porque tiene algo especial". "Me está ayudando mucho entender que en el futuro puedo ajustar algo para que Julián y Haaland jueguen juntos con Kevin (De Bruyne)", reconoció el ídolo de Barcelona. En las redes sociales, los fanáticos albicelestes le piden más rodaje para su compatriota en el primer equipo y el entrenador piensa darles el gusto de cara a la campaña 2023-2024.

Apenas culminada la victoria por 2-1 frente a Fulham como visitante para volver a la cima de la tabla en la Premier, el director técnico destacó la importancia del cordobés en el resultado final porque "no es sólo el gol y el penal generado, es la intensidad en la presión, mantener siempre la pelota, es la visión porque es un jugador increíble...". Para terminar, el catalán consideró que "él sabe exactamente dónde están los otros jugadores y los movimientos, todo lo que hace”.