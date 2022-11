El Kun Agüero analizó el nivel de la Selección Argentina en ESPN: "El partido no era para él"

Sergio "El Kun" Agüero analizó el rendimiento de Lautaro Martínez en el debut con la derrota de la Selección Argentina contra Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022. El exdelantero de 34 años se refirió al nivel de su colega y excompañero en el equipo dirigido por Lionel Scaloni, con el que conquistaron juntos la Copa América de 2021 en Brasil.

El exfutbolista fue entrevistado en vivo en el estudio de ESPN en el programa de televisión sobre la Copa del Mundo que condujo Sebastián "El Pollo" Vignolo el martes 22 de noviembre, el mismo día del paso en falso de La Scaloneta en el estreno. En el piso del canal, el exgoleador hizo un balance del trabajo del "Toro", del Seleccionado en general y del futuro en la máxima cita.

El Kun Agüero, sobre el debut de Lautaro Martínez en el Mundial: "No era un partido para él"

El exgoleador fue consultado acerca del batacazo que dieron los saudíes en el debut en el Estadio Lusail de Doha, al derrotar al conjunto albiceleste por 2-1, y expresó acerca del centrodelantero surgido en Racing que "el partido no era para Lautaro". El ex Independiente manifestó que "el 9... Tenés que esperar a ver qué pasa, si tenés algún rebote".

En este sentido, "El Kun" Agüero pidió un centroatacante más posicional y estático que "El Toro", "que no salga tanto a jugar", algo de lo que Scaloni no dispone en su nómina de 26 futbolistas por decisión propia. De hecho, consideró que "Lautaro tenía que estar entre los dos centrales... A veces ´Leo´ (Messi) se ponía en offside para que los centrales se vinieran un poco para atrás. Es imposible buscarlo ahí a él". Incluso, se puso como ejemplo y explicó: "Yo he jugado contra equipos así... Es por afuera y tener ahí alguna chance de que te quede un mano a mano".

El Kun y El Toro fueron compañeros en el título de la Copa América 2021.

La peculiar visión de Agüero: "Argentina jugó muy bien"

A diferencia de lo que muchos opinaron con relación a la tarea del equipo en el estreno, el ex Barcelona respaldó a sus excompañeros: "Para mí, Argentina jugó muy bien". Además, pidió "reconocer que Arabia planteó muy bien las líneas" y recordó que La Scaloneta "no había jugado con un equipo tan adelantado, ante los que tenés que tener mucha precisión".

Con respecto al planteo defensivo de los asiáticos una vez que dieron vuelta el marcador, el ex Manchester City añadió que "meter esos pases al espacio no es fácil" y que "ellos llegaron dos veces y fueron dos goles". Sin embargo, insistió para cerrar: "A mí Argentina me gustó cómo jugó. Arabia paró a los dos centrales arriba para que quedáramos en offside".