El hombre que llevó a Messi a la Selección reveló lo que nadie sabía de Garnacho

Omar Souto, el hombre que llevó a Lionel Messi a la Selección, habló de Alejandro Garnacho y reveló un detalle que nadie sabía del joven del Manchester United.

Omar Souto, el hombre que llevó a Lionel Messi a la Selección, reveló un detalle que nadie sabía de Alejandro Garnacho y sus inicios en el elenco "Albiceleste". El joven del Manchester United compartió un momento inolvidable con el experimentado directivo de la Asociación del Fútbol Argentino y este último no dudó en contarlo. El hecho sucedió hace tiempo, cuando la estrella que se desempeña en el fútbol inglés recién volvía de Europa a nuestro país.

El Gerente de Selecciones de la AFA habló del instante en el que Garnacho tuvo que hacerse el pasaporte y que él mismo lo ayudó. Sin embargo, tuvo que lidiar con un inesperado inconveniente que complicó las cosas, pero a la hora de decirlo lo hizo de una particular manera que despertó las risas de todos en TNT Sports. Es que Souto brindó una entrevista a la mencionada señal y no se guardó nada acerca del atacante al que Lionel Scaloni convocó en la última doble fecha de Eliminatorias previas al Mundial de Qatar.

"La mayoría quiere jugar para Argentina. Garnacho no es argentino, es español y ya le enseñamos a tomar mate. Lo de Garnacho es una historia linda. Lo piden para el partido contra Venezuela. Había que sacarle el pasaporte. Había venido con un permiso de menor y yo no sé cómo lo dejaron salir de Inglaterra. ¿Sabés lo que era eso? Mal redactado, mal escrito todo. Le digo, 'Vamos al aeropuerto para hacer el pasaporte en una hora'. Presenta las cosas, lo leen y dicen: 'Esto no va'. Tenemos que hacerlo de otra manera", contó Souto en la nota.

Luego, el hombre de 76 años reveló lo que sucedió con los padres del joven futbolista tan sólo unos minutos después: "Tuvimos que ver de hacerlo de otra manera. 'Vos también ¿Por qué no hiciste bien esto? Tu viejo tendría que haberlo hecho mejor', le decía. Y él me miraba y me decía '¿Y por qué mi viejo? Mi mamá y mi papá están comiendo pizza en la calle Corrientes, vinieron de visita'. Lo llamo por teléfono al padre y le digo: 'Dejá de comer y vení que hay que hacer el pasaporte urgente'".

Alejandro Garnacho junto a Lionel Messi en la convocatoria de la Selección

El futuro de Alejandro Garnacho con la Selección

Sin dudas, uno de los objetivos de cara al 2023 y lo que se viene es que Garnacho sea tenido en cuenta por Lionel Scaloni para las próximas convocatorias. "Con él hablan, con los padres. Yo creo que después de que no clasifique la Sub 20 al Mundial, la Selección Mayor lo va a tener en cuenta con vistas al próximo Mundial. Tienen que ir viendo a todos esos jugadores, creo que va a quedarse en Argentina. Eso espero", sostuvo Souto acerca del joven habilidoso que ya la rompe con la camiseta del Manchester United.