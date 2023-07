Dibu Martínez se burló de la FIFA por las nuevas reglas para los penales: "Caretas"

Dibu Martínez se burló de la FIFA por las nuevas reglas aprobadas para los penales, tras su actitud en la Selección Argentina en la final del Mundial de Qatar 2022 contra Francia.

Emiliano "Dibu" Martínez se burló de la FIFA después de que se aprobaran las nuevas reglas para los penales a partir de la temporada 2023-2024. La Federación Internacional de Fútbol Asociado tomó la decisión después del actitud que tuvo el arquero de la Selección Argentina, durante la tanda en la final del Mundial de Qatar 2022 frente a Francia.

La máxima entidad de este deporte a nivel global y la IFAB (International Football Association Board) tomaron una determinación que hizo recrudecer la polémica con relación a lo sucedido en el estadio Lusail de Doha. La flamante normativa señala que "el guardavalla deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el golpeo del balón". Además, remarca que "el guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro, por ejemplo no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería". De no respetar todas estas cuestiones, el jugador deberá ser amonestado por el árbitro.

La irónica burla de Dibu Martínez por las nuevas reglas de la FIFA en los penales

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram (@emi_martinez26), el portero de Aston Villa de Inglaterra aniquiló a la máxima entidad de cara a sus más de doce millones de seguidores. Allí se aprecia cómo el marplatense de 30 años replicó un diseño del artista denominado "Guigui Payer" en esa red social, que contenía un mensaje lapidario.

Dibu Martínez se burló de las nuevas reglas de la FIFA en los penales.

En el dibujo se observa al ex-Independiente de espaldas, con el número 23 y el uniforme de "La Albiceleste", mirando varios carteles colgados sobre el arco. Arriba de todo aparece una inscripción, con letras blancas sobre un fondo negro: "Anuncian nuevas reglas para los arqueros!! La IFAB anunció las nuevas reglas ´anti Dibu´ que prohíben a los arqueros provocar o distraer al pateador, tocar los postes o la red del arco. También deberán permanecer en la línea hasta que se patee el penal". Además, se pueden ver los carteles de la prohibición a todo lo mencionado y un supuesto pensamiento del jugador: "Caretas...".

Las estadísticas de Dibu Martínez en la Selección Argentina

Desde su debut oficial en la Mayor en 2021, el guardavalla disputó: