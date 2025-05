Dibu Martínez expulsado en Manchester United vs. Aston Villa: video y qué pasó

Video: la insólita expulsión del Dibu Martínez con Aston Villa por Premier League

Emiliano "Dibu" Martínez protagonizó una expulsión insólita en la última fecha de la Premier League 2024-2025. En el tiempo adicionado de la primera mitad del duelo frente a Manchester United en Old Trafford, el arquero de la Selección Argentina, que podría estar jugando sus últimos minutos con el buzo de de Aston Villa, salió a cortar un avance rival muy lejos de su arco a destiempo. Luego de la infantil infracción, el árbitro Thomas Bramall no dudó y le mostró la tarjeta roja.

El portero de la 'Albiceleste' derribó al danés Rasmus Höjlund varios metros fuera de su área, en un intento desesperado por evitar un posible mano a mano del delantero que traería mucho peligro. Raramente, calculó mal su salida y no tuvo más opción que chocar con él sin buscar disputar la pelota. En un duelo fundamental para la clasificación a las competiciones europeas (los 'Villanos' marchan sextos con 67 unidades al igual que Chelsea y Newcastle, que con los resultados parciales están obteniendo un cupo a la Champions League por tener mejor diferencia de gol), su equipo se queda sin una de sus principales figuras y deberá afrontar lo que resta del encuentro con diez futbolistas.

Qué ofertas tiene Emiliano "Dibu" Martínez para dejar Aston Villa

Aunque por el momento no hay ninguna oferta sobre la mesa, sí hubo contactos formales con sus agentes. El principal interesado en contar con Martínez es un club poderoso de Arabia Saudita, que estaría dispuesto a poner millones de dólares por su ficha, como también ofrecerle un contrato extenso y oneroso.

Además de los petrodólares, al arquero campeón del mundo en Qatar 2022 también lo buscan dos equipos grandes de Europa, según informó TyC Sports. Más allá de que en Inglaterra no revelaron los detalles, el llanto de "Dibu" en la tarde del viernes dejó en evidencia que el ganador del premio The Best al mejor portero del mundo en 2022 podría emigrar cuando finalice la temporada, luego de cinco años en Aston Villa.

¿Hasta cuándo tiene contrato Dibu Martínez con Aston Villa?

El vínculo del guardavalla marplatense con el cuadro de Birmingham se extiende hasta el 30 de junio del 2029.

El mercado de pases de Aston Villa en junio de 2025

Con relación a la supuesta renovación en la nómina "Villana", publicaron además que "necesita realizar al menos una venta importante antes del 30 de junio para asegurarse de cumplir con las reglas de gasto de la Premier League". En esa dirección, aseguraron que "la salida de Douglas Luiz a Juventus hace un año evitó la amenaza de una deducción de puntos y la forma más efectiva de Villa para generar ingresos es vender jugadores". Para cerrar, añadieron que "está intentando fichar a un joven delantero centro para sustituir a Jhon Duran, que fue vendido al club Al-Nassr de la Saudi Pro League en enero, aunque sus planes de transferencia estarán influenciados por si se clasifican de nuevo para la Liga de Campeones".