Dibu Martínez contó su pesadilla desconocida en el Mundial: "Ataque al corazón"

"Dibu" Martínez contó su pesadilla desconocida en pleno Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. El video de la entrevista del arquero con Morena Beltrán.

Emiliano "Dibu" Martínez recordó una auténtica pesadilla vivida durante el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. El arquero fue entrevistado por Morena Beltrán durante más de 45 minutos. Allí habló de todo, se soltó, elogió a sus compañeros, recordó las tandas de penales en las que fue protagonista y hasta reveló una delicada situación que le tocó transitar.

En la extensa charla para AFA Estudio, la nueva plataforma de streaming de la Asociación del Fútbol Argentino, el marplatense repasó un momento complicado que tuvo como protagonista a su padre Alberto. De hecho, reconoció que tuvo serios problemas de salud que lo afectaron a la hora de poder ver en vivo los partidos de "La Albiceleste" de Lionel Scaloni.

Dibu Martínez reveló el drama que vivió con su papá en medio del Mundial: "Estaba drogado"

En una de las últimas partes de la entrevista, Morena Beltrán le preguntó al guardavalla de 30 años acerca del momento posterior a la consagración en Doha: "¿Cuáles fueron tus primeras palabras con tu familia? Los nombrás mucho, hace poco ganaste el The Best y nombraste a tus viejos... ¿Cuál fue tu primer contacto con ellos?". "Mi mamá (estaba) entre llantos, yo estaba con el nene también y mi vieja cuidaba más a la nena", comenzó el futbolista.

Sin embargo, la sorpresa llegó unos segundos más tarde por parte del jugador de Aston Villa de Inglaterra: "A mi viejo le habíamos dado unas pastillas porque me dijo que había tenido un ataque al corazón el año pasado y tuvo que operarse de emergencia. Y claro, contra Holanda no me habían dicho que se había desmayado después de los penales...". Entonces, con la frontalidad que lo caracteriza, el ex Arsenal continuó: "En la final lo tuvimos que drogar un poco, por un tema de que no sabíamos si iba a salir vivo del partido".

La anécdota de Dibu Martínez sobre su papá que impactó a Morena Beltrán.

"¡Ay, Dibu! No sé si... Es dramático lo que me contás, ¡pero no lo podés contar así, boludo!", se sorprendió Morena Beltrán. Mientras ambos se reían, el ex Independiente destacó sobre su padre que "es tan futbolero y se pone tan nervioso que lo tuvieron que drogar con Daniel Martínez, el médico de la AFA".

En ese instante tan divertido del diálogo entre ambos, "Dibu" Martínez profundizó: "Mi viejo hijo estaba recargado encima... ´Gordo, estás drogado´, le digo. Hermoso... Todo orgulloso". "Estaba muy tranquilo, demasiado ya. Y me di cuenta de que estaba un poco entrado en pastillas", añadió el arquero.

Cómo vivió Dibu Martínez la consagración en el Estadio Lusail: "Estaba sacado"

Con respecto a los momentos iniciales post título, el marplatense rememoró: "Mi nene (Santiago) entendiendo que había salido campeón mundial y quería agarrar el trofeo. Fue lindo, pero había tanta gente, tantas cosas adentro de la cancha que ya no aguantaba más... La cabeza me explotaba". Incluso, detalló: "Yo estaba sacado, mi hermano (Alejandro) me dice ´estás ido´. Estaba sacado, mi cabeza estaba en otro lado, no me podía concentrar en lo que quería hacer y me tuve que ir al vestuario". "Les dije a los chicos ´me voy para el vestuario´. Mi mujer me dijo ´me quedo con los nenes´ y yo me fui. Les dije ´nos vemos mañana´, cuando fueran para Argentina", puntualizó.

Además, el futbolista insistió con que "era todo muy tenso" porque "te daban el Guante de Oro (al mejor portero de la Copa del Mundo), el trofeo, tenías que ir, esperar...". "Me ponía más nervioso eso que el partido. Decís ´bueno, es un momento para disfrutar´, pero me quedó pendiente disfrutar un poco más", concluyó.