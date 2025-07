De Paul sorprendió al fútbol argentino mientras define su futuro al Inter Miami de Messi

Rodrigo de Paul visitó un club de Argentina y dejó un mensaje para los hinchas, mientras se resuelve su millonario traspaso al Inter Miami de Messi.

Mientras aguarda para que se concrete a su pase al Inter Miami de Lionel Messi, Rodrigo De Paul sorprendió al fútbol argentino. El jugador clave en la Selección Argentina visitó de forma inesperada la cancha de Barracas Central y dejó un afectuso mensaje hacia los hinchas del conjunto del "Guapo".

A través de un video que compartió en sus redes sociales, De Paul envió un saludo a los hinchas de Barracas luego de conocer el remodelado estadio Claudio "Chiqui" Tapia. "A todos los barraqueños, acá les habla Rodri. Quería dejarles un saludo grande, desearles muchos éxitos para el campeonato y, obviamente, felicitar a su presidente y a toda la gente por este increíble estadio", expresó el "Motorcito".

El futbolista surgido en Racing aprovechó sus días libres en el país y recorrió las nuevas instalaciones del conjunto "barraqueño" junto al presidente Matías Tapia, hijo del "Chiqui", con quien mantiene una buena relación desde hace varios años más allá del ambiente del fútbol. Aunque Inter Miami no oficializó hasta el momento su contratación, el especialista en el mercado de pases Fabricio Romano adelantó que existe un acuerdo total con Atlético de Madrid para vender su ficha en 18 millones de dólares. Como ambas partes ya se pusieron de acuerdo, el volante, de 31 años, se marchó de España y no comenzó la pretemporada con el "Colchonero".

El exjugador de Udinese y Valencia tenía contrato con el equipo de la capital espaola hasta junio del 2026, pero como las charlas con la directiva para firmar un nuevo vínculo no prosperaron De Paul comenzó a analizar propuestas y la de Inter Miami fue la que más lo sedujo. La razón principal es que allí jugará con Messi, su amigo y con uno de los que mejor se entendió dentro de la cancha.

Los números de De Paul en Atlético de Madrid

Partidos: 187.

Goles: 14.

Asistencias: 26.

La revelación sobre De Paul que había generado esperanza en Racing

En la "Academia" se había generado ilusión con el posible regreso de De Paul, después de casi 11 años de su partida. Es que, en abril pasado, un excompañero del mediocampista que fue determinante en el Mundial de Qatar, había dejado la puerta abierta con que esa chance se diera.

Se trata de Valentín Viola, quien fue optimista y había dicho que está seguro de que "Rodri" se calzará la camiseta celeste y blanca otra vez. Durante la entrevista con el programa de radio partidario de RacingManíacos, el atacante de 33 años fue contundente acerca del futuro profesional de su colega y amigo.

Consultado por lo que se viene en la carrera del mediocampista de la Selección Argentina, "Titín" fue muy optimista: "Yo creo que Rodrigo va a volver seguro, él es muy hincha de Racing, muy fanático". Al mismo tiempo, sobre el nacido en Sarandí, repasó que "es muy amiguero, muy familiero, así que eso le va a tirar...". Incluso, remarcó: "Yo no creo que se haya desprendido totalmente de que es el sentimiento y va a volver".

Con respecto a lo que puede pasar por la cabeza del ex Udinese, Viola aseveró que "claro que ahora es joven, él sigue priorizando jugar en Europa y en la Selección, está perfecto porque le está yendo increíble". Y completó: "Pero él es (categoría) ´94. Yo creo que él en seis o siete añitos... Y va a volver en un gran momento porque a él no le gustaría volver a Racing casi retirado y no hacer las cosas bien, él es muy competitivo".