Cómo está conformada la familia de Messi: quién es su esposa, hijos, padres y hermanos

Lionel Messi junto a su pareja y tres hijos.

Lionel Messi es un jugador que supo marcar un antes y un después en la historia del fútbol mundial. El astro argentino supo llevar felicidad a todo un pueblo en el mundial de Qatar 2022, y maravilló a todo un planeta con su talento, que le permitió sostenerse a lo largo de muchos años como el mejor futbolista, con múltiples reconocimientos tanto a nivel individual como a nivel grupal, producto de sus goles y incidencia permanente en el juego.

Lo cierto es que no siempre Messi pasó por buenos momentos a lo largo de su carrera, y en ese aspecto su familia cumplió un rol fundamental. Desde la decisión de dejar Rosario para ir a Barcelona frente a su tratamiento por el crecimiento y desarrollo futbolítico, hasta lo que han sido los golpes sufridos en la Selección y tener que soportar la crítica. Absolutamente despiadada contra él, por la que tuvo que pasar por un largo tiempo.

Quién son la esposa, hijos, padres y hermanos de Lionel Messi

Lionel Messi y sus padres.

La esposa del futbolista es Antonela Roccuzzo, una empresaria, modelo y diseñadora de interiores, nacida en 1988 en Rosario. Juntos tuvieron tres hijos, a los que llamaron Thiago, Mateo y Ciro. Thiago Messi, es el hijo mayor del astro argentino, nacido el 2 de noviembre de 2012 en Barcelona, España. Mateo Messi, es el segundo hijo de "La Pulga" y Antonella Roccuzzo, nació el 11 de septiembre de 2015, el 10 de marzo de 2018 nació Ciro Messi, también en Barcelona.

Lionel Messi con sus hermanos.

Jorge Messi y Celia Cuccittini son los padres de Lionel Messi. En el caso de Jorge, era un trabajador de una fábrica de acero antes de ser representante de su hijo, mientras que Celia fue trabajadora en un taller de bobinas. A su vez tiene tres hermanos, que son Rodrigo Messi, María del Sol Messi y Matías Messi. Todos han cumplido y cumplen un rol muy importante para rodear a Lionel Messi en su vida, que lo llevó a ser uno de los deportistas más grandes de la historia mundial.

La historia de Antonela Roccuzzo

La familia de Antonela Roccuzzo se dedicaba a manejar un supermercado y se encontraba en una buena situación económica, que solamente amenazó con tambalear con la crisis de 2001. El negocio familiar inició con Lele, la abuela paterna de Antonela, quien era propietaria de una pequeña despensa. Este supermercado en la actualidad tiene siete sedes en Rosario y otras en Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez. José Roccuzzo y Patricia Blanco son los padres de Antonela y manejan el negocio. Su hija, en tanto, se mudó en 2009 y con dos años de noviazgo a vivir con Messi.