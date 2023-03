Coco Basile dijo una gran verdad que pocos advirtieron sobre Rodrigo De Paul: "No había"

El exentrenador de la "Albiceleste" se sumó a la polémica que inició el campeón del mundo en Qatar y dejó una frase tajante.

Alfio Basile le respondió este viernes a Rodrigo de Paul luego de que el volante campeón del mundo en Qatar 2022 dijera que la Selección Argentina de Lionel Scaloni es la mejor de la historia. El "Coco" analizó los grandes seleccionados argentinos y dejó una frase tajante sobre el tema que envolvió a varios exjugadores.

La polémica parece lejos de finalizar y sigue sumando capítulos. Tras la frase que lanzó De Paul días atrás asegurando que el de Qatar es el mejor equipo "albiceleste" de la historia por su forma de jugar y la identificación que logró en los hinchas, varios exjugadores campeones del mundo como Mario Alberto Kempes, Ovaldo Ardiles y Pedro Pablo Pasculli salieron a cruzar al exjugador de Racing. Pero el que ahora dio su opinión fue el "Coco", quien llegó a formar grandes planteles en el seleccionado.

Qué dijo Alfio "Coco" Basile sobre la frase de De Paul que generó polémica

Basile se refirió a la polémica sobre la mejor selección de la historia.

Basile, que se retiró de la dirección técnica tras su último paso en Racing en 2012, dialogó con TyC Sports y se distanció del pensamiento de De Paul. "No, no estoy de acuerdo. Él no había nacido, querido. Son otra camada. La última que vio él, está comparando la de las finales de la Copa América. Esa era una muy buena Selección, nada más que la pelota no entraba. Nosotros por penales ganábamos y la otra perdía, en Estados Unidos y Chile perdió por penales", comenzó diciendo el extécnico de 79 años.

A pesar de no coincidir con el futbolista del Atlético de Madrid, "Coco" destacó al plantel que se consagró en 2022 y a alguien en particular. "Esta fue una gran Selección y ganó muy bien el Mundial. A Scaloni hay que felicitarlo, porque nos rompió a todos la cabeza, o el toor jaja. Nosotros, los veteranos, los de antes, creíamos que tenía que tener experiencia para dirigir. Él no tenía ninguna experiencia, juntó a dos o tres jugadores que pensaban como él y ganó todo. Un fenómeno", señaló el exdefensor de la "Academia".

Sin embargo, luego volvió a dejar en claro su divergencia con De Paul: "Eso no quiere decir que sea la mejor Selección. Todas eran grandes Selecciones, por eso es Argentina. Argentina y Brasil son los dos mejores equipos sudamericanos y siempre vamos a estar en las finales en un mundial o ganando las Copas Américas".

Para finalizar, Basile se refirió al gran seleccionado que comandó en el Mundial de 1994, que cayó ante Rumania tras llegar como candidato firme para la Copa del Mundo. "Tenía todo para salir campeón, con una Selección espectacular y perdí. ¿El culpable quién fue? El Coco Basile, porque perdió. Pasaron cosas que no fueron sólo de fútbol. Esta Selección no tuvo ningún problema aparte", expresó.