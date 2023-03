De Paul armó un escándalo y todos los campeones salieron a cruzarlo: "No perdimos"

Los dichos de Rodrigo De Paul luego de ganar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección despertaron la bronca de varios campeones del mundo que no dudaron en cruzarlo y contestarle.

Rodrigo De Paul provocó que varios campeones del mundo exploten contra él por sus dichos sobre la consagración en Qatar 2022. El volante de la Selección se refirió al buen rendimiento del conjunto comandado por Lionel Scaloni que contó con Lionel Messi y Ángel Di María como dos de sus máximas figuras. La derrota contra Arabia Saudita fue uno de los motivos por los que los que ya levantaron el trofeo atacaron al ex hombre de Racing Club.

"Que me perdonen todos, pero creo que es la mejor Selección que tuvo nuestro país. Pero no lo digo de un lugar desde el ego ni mucho menos. Yo creo que Argentina tuvo muchos mejores jugadores de los que conformamos esta Selección. Pero nosotros le ganamos a todos los campeones actuales. Al de América, al de Europa y al del Mundo, no fue fácil. Hicimos una Eliminatoria sin perder, ganamos en Bolivia después de 15 años. Rompimos el récord de invicto de la Selección, como equipo conseguimos cosas importantes y también hubo conexión con el público", soltó De Paul en TyC Sports. El primero en atacarlo fue Pedro Pasculli y luego se sumó Mario Alberto Kempes.

La contundente respuesta de Pedro Pasculli a Rodrigo De Paul

El campeón del mundo en México 1986 fue el primero que atacó al crack de la "Scaloneta" que se destacó en la final de la Copa América 2021 en Brasil y fue clave en la Copa del Mundo. En principio, le respondió acerca del nivel de cada Seleccionado que se consagró con la gloria máxima: "No creo que sea la mejor Selección que tuvo Argentina. Hubo muchísimos equipos buenos, el 78 tenía un equipazo bárbaro que hacía divertir mucho a la gente. Nosotros en el 86 no perdimos ningún partido. Entiendo lo que dijo De Paul, a lo mejor no vio a las otras selecciones".

Por otro lado, el ex hombre de Colón y Argentinos Juniors recordó el duelo que tuvo el elenco de Scaloni en el debut con derrota y soltó: "Arabia Saudita fue la primera vez que ganó un partido contra la Selección Argentina. ¿Cómo es que dicen que no tenían los mejores pero fuimos la mejor Selección de la historia? Entonces le falta el respeto a sus compañeros". Por último, el ex delantero sentenció al jugador del Atlético de Madrid con otro picante comentario en Súper Depor Radio: "No sé dónde estaba, todavía no había empezado a jugar, ni había nacido".

Mario Alberto Kempes se sumó a las críticas a De Paul

El goleador del Mundial de Argentina 1978 tampoco se guardó nada contra el volante que se consagró el pasado 18 de diciembre en Qatar. Con una publicación en la que aparecen él, Diego Armando Maradona y Lionel Messi como los referentes de cada campeón, el "Matador" escribió en su cuenta de Instagram: "Después de las declaraciones de un campeón del mundo refiriéndose a que la selección campeona de Catar 2022 es la mejor de todos los tiempos, en este momento sí lo es, pero no se tienen que olvidar que en su momento la del 78 fue campeona y la mejor y la del 86 en su momento también fue la mejor y una cosa más, hay que tener los pies sobre la tierra y respetar a todos aquellos que vestimos la camiseta Argentina".

Bertoni y el Vasco Olarticoechea también liquidó a De Paul

Tanto Daniel Bertoni como Julio Olarticoechea dieron su parecer con respecto a los dichos de Rodrigo De Paul y no lo perdonaron. Los representantes en las copas del mundo disputadas en nuestro país y en México, respectivamente, atacaron al volante de la "Albiceleste" en diálogo con TN. El "Vasco" sentenció: "Me parece que no estuvo correcto. Cada Selección tuvo su momento, pero lo principal es que hicimos feliz a un pueblo". Por otro lado, Bertoni agregó: "No está bien. Punto y aparte. Los que sí pueden opinar son los periodistas que vivieron los tres mundiales. Las comparaciones son muy feas, ya que las tres selecciones tuvieron contratiempos en las finales, pero supieron dar vuelta la situación y ganar el Mundial".