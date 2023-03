De Paul, atacado por un campeón del mundo con la Selección Argentina: "Falta el respeto"

Un campeón del mundo en México 1986 le contestó duramente a Rodrigo De Paul, quien había dicho que "esta es la mejor Selección Argentina de la historia". A pesar de que el mediocampista de Atlético de Madrid opinó con mucho respeto y hasta aclaró que no lo hacía "desde el ego ni mucho menos", Pedro Pablo Pasculli lo cruzó públicamente.

El exdelantero de 62 años brindó una entrevista en Súper Deportivo por Radio Villa Trinidad y le respondió al volante. De hecho, defendió lo conseguido por el equipo de Carlos Bilardo en tierras aztecas, valoró también lo obtenido por el conjunto de César Luis Menotti como local en 1978 y recordó que el ex Racing "ni había nacido" como para opinar así de otros Seleccionados del pasado.

La furiosa respuesta de Pasculli a De Paul por la Selección Argentina: "No vio al resto"

Consultado por la declaración del volante de 28 años, el exatacante señaló: "Lo invito a De Paul a ver el Mundial ´86 y a nuestra Selección, que fue campeona invicta". Filoso, repasó también el fallido debut de "La Albiceleste" en Qatar 2022: "Esta Selección perdió con Arabia Saudita, que no nos había ganado nunca...". Igualmente, cabe aclarar que ambos países jamás se habían enfrentado a nivel mayores en la historia del fútbol.

El exgoleador no coincidió con el ex Valencia y Udinese y así lo argumentó: "No creo que sea la mejor Selección de la historia, hubo Selecciones muy buenas... La del ´78 hacía divertir mucho a la gente". "Nosotros, por ejemplo, fuimos campeones del mundo de manera invicta. No perdimos ningún partido. Entiendo lo que dice, pero a lo mejor no vio al resto de las Selecciones", insistió "PPP".

Acerca de las declaraciones de "Rodri" en TyC Sports, Pasculli repasó que "dice que esta Selección no tenía a los mejores jugadores, pero piensa que fue la mejor de la historia... ¿Cómo es eso? Dice que hubo otras Selecciones con mejores jugadores, pero no son las mejores de la historia". Crudamente, analizó que "entonces les falta el respeto a sus compañeros al decir que no eran los mejores".

"Nosotros fuimos los mejores en el ´86, pero De Paul a ese Mundial no lo vio. No sé dónde estaba, todavía no había empezado a jugar al fútbol y ni había nacido", castigó a su colega el autor del gol a Uruguay para la victoria por 1-0 en los octavos de final de México 1986. "La verdad, lo invitaría a ver el Mundial del ´86 y a nuestra Selección", concluyó el excompañero y amigo de Diego Maradona.

La opinión de De Paul por la que le contestó Pasculli: "La mejor Selección que tuvo nuestro país"

En la conversación con el periodista Gastón Edul en TyC, el mediocampista se sinceró: "Creo que terminamos haciendo, que me perdonen todos, la mejor Selección que tuvo nuestro país". Igualmente, aclaró que no lo dijo "desde el ego, ni muchos menos" y profundizó: "Creo que la Selección tuvo mejores jugadores que los que conformamos esta, pero como equipo nosotros les ganamos a todos los campeones actuales que había... Al último campeón de América (Brasil), al último campeón de Europa (Italia) y al último campeón del mundo (Francia)".

A la hora de enumerar los logros de "La Scaloneta" para colocarla en lo más alto de la historia del fútbol nacional, con tres títulos incluidos en menos de un año y medio, Rodrigo destacó: "No fue fácil. Hicimos una Eliminatoria sin perder, ganamos en Bolivia después de 15 años, ganamos en Perú después de no sé cuánto tiempo, rompimos el récord de partidos invictos (36)". En la misma línea, resaltó que "como equipo, esta Selección logró algo sumamente importante y además la conexión con el público". Y cerró: "La gente vio que éramos hinchas que tuvimos la posibilidad de defende la camiseta".