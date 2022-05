Argentina vs Italia: la insólita pregunta que le hicieron a Scaloni sobre la Reina de Inglaterra

El entrenador del seleccionado argentino se vio sorprendido por un particular consulta de un periodista español en conferencia de prensa.

Cuando la conferencia de prensa del entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se desarrollaba en los carriles esperados en torno al equipo que disputará la "Finalissima" ante Italia, una pregunta de un periodista español sorprendió a los presentes en la sala. El reportero le consultó sobre su opinión del aniversario 70° de la Reina Isabel de Inglaterra, a lo que el DT, con gestos de asombro, respondió que felicitaba a la integrante de la Nobleza del Reino Unido.

"Esta semana se cumplen 70 años de la Reina de Inglaterra como consorte del país. Con todo el respeto del mundo, y siendo consciente de las diferencias históricas que existen entre ambos países. ¿Te gustaría mandarle algún tipo de mensaje de felicitación o de celebración?", fue la particular pregunta del periodista en un contexto que, lógicamente, atravesaba temas futbolísticos de cara al partido de este miércoles 1 de junio en Londres.

Desconcertado al momento que escuchó el nombre de la Reina, Scaloni respondió la interrogación con la elegancia y educación que lo caracteriza: "Claro que sí, ¿por qué no? Felicitaciones. No sabía lo que me dice, pero es fútbol y lógicamente la felicito. ¿Setenta años? Perfecto, la felicito desde acá, desde el lugar que me toca". Luego de la respuesta, el mismo reportero entendió la situación y le realizó una consulta relacionada al encuentro ante Italia.

Cabe que recalcar que Argentina enfrentará a la "Azzurra" este miércoles, desde las 15.45 (Argentina), en el Estadio Wembley de Londres. La Copa Euroamericana, que la disputan los equipos ganadores de la Copa América y la Eurocopa de 2021, otorgará título oficial para el ganador.

Los que dirán presente en Argentina vs Italia

En el seleccionado argentino, Cristian "Cuti" Romero volverá a la titularidad tras recuperarse de una lesión y conformará la dupla central junto a Nicolás Otamendi. El elenco nacional tendrá un cambio obligado debido a que Leandro Paredes se recupera de una operación y su lugar lo ocupará Guido Rodríguez. En ataque, como es habitual, estarán Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

En el conjunto italiano, dirigido por Roberto Mancini, hará su despedida oficial de la selección el histórico Giorio Chiellini. El defensor de Juventus disputará su último partido con la "Azzurra" ante la Selección Argentina desde el arranque, según los entrenamientos de los europeos. Los que no formarán parte del 11 titular serán el compañero de Messi en el PSG, Marco Verrati y el delantero goleador de la Lazio, Ciro Immobile. Pero la gran figura del equipo europeo, e identificado con Diego Armando Maradona, como lo es Lorenzo Insigne, no se lo perderá.