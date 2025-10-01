Argentina vs Australia por el Mundial Sub 20: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

La Selección Argentina Sub 20 buscará dar un paso decisivo hacia la clasificación a octavos de final cuando enfrente a Australia este miércoles en Valparaíso, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 Chile 2025. El equipo de Diego Placente llega motivado tras el triunfo por 3-1 ante Cuba en el debut, y una nueva victoria lo dejaría prácticamente con un pie en la siguiente ronda del torneo, en un duelo donde parte como favorito según los pronósticos de las casas de apuestas.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Argentina y Australia, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Argentina y Australia?

El partido entre Argentina y Australia por la fecha 2 del Grupo D del Mundial Sub 20 se jugará este miércoles 1° de octubre de 2025, a partir de las 20:00 horas (hora argentina) en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile. El encuentro será transmitido en vivo por Telefé y DSports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Mi Telefé y DGO. El árbitro principal del partido será el español José María Sánchez.

La Albiceleste debutó en el campeonato con una victoria por 3-1 ante Cuba y buscará repetir el resultado para asegurar su lugar en los octavos de final. El equipo argentino está muy cerca de lograr la clasificación, ya que además de los dos líderes de cada grupo, pasarán los cuatro mejores terceros entre las seis zonas del torneo. Una segunda victoria consecutiva prácticamente garantizaría el pase a la siguiente instancia.

Diego Placente deberá realizar al menos un cambio obligado en su formación, ya que el defensor Santiago Fernández fue expulsado en el primer juego y no podrá estar presente ante los oceánicos. Su reemplazante sería Julio Soler, lateral izquierdo surgido en Lanús y actualmente en el Bournemouth de Inglaterra. Además, se espera el debut de Gianluca Prestianni, el delantero surgido de Vélez y hoy en el Benfica, quien es uno de los jugadores de mayor renombre del plantel y sumaría sus primeros minutos tras haberse incorporado al equipo poco antes del debut. En tres cuartos de cancha, el volante de River, Ian Subiabre, pelea el puesto con Santino Andino.

Argentina se presenta como el claro favorito del encuentro según los pronósticos de las apuestas, con cuotas inferiores a las que ofrecen una victoria de los australianos. El equipo sudamericano cuenta con varios jugadores que militan en clubes europeos y tiene experiencia en competiciones internacionales juveniles, lo que refuerza su condición de candidato en esta llave.

Por su parte, Australia comenzó la Copa del Mundo con una derrota por 1-0 ante Italia y necesita sumar puntos para salir del último puesto que comparte con Cuba en el Grupo D. Los oceánicos deben reaccionar rápidamente si quieren mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase. Incluso cayendo contra la Argentina, el equipo dirigido por Trevor Morgan llegaría a la última jornada con posibilidades matemáticas de meterse en la próxima etapa.

El equipo australiano accedió a la cita ecuménica como ganador de la Copa Asiática Sub-20 y disputa un Mundial después de 12 años de ausencia. A principios de la década del 2000 era un habitual competidor en estas categorías y, también, uno de los favoritos al título. Su principal figura es Paul Okon-Engstler, mediocampista del Sydney FC nacido en Bélgica mientras su padre, exfutbolista y con pasado en la selección australiana, militaba en el Oostende. En ataque se destaca Musa Touré, de origen liberiano y que hoy juega en el Randers de Dinamarca, quien le aportará potencia y velocidad al equipo junto a Luka Jovanovic, delantero del Adelaide United.

Formaciones probables de Argentina y Australia

Diego Placente deberá realizar modificaciones en su once inicial respecto al debut victorioso ante Cuba. La expulsión de Santiago Fernández obliga al entrenador a reconfigurar la defensa, con Julio Soler como principal candidato para ingresar en el lateral izquierdo. El jugador de Lanús, actualmente cedido en el Bournemouth inglés, tiene características ofensivas que podrían aportar profundidad por ese sector.

En el ataque, la gran novedad podría ser el debut de Gianluca Prestianni, quien se incorporó tardíamente a la concentración pero cuenta con rodaje en el Benfica de Portugal. El delantero surgido de Vélez es una de las cartas de experiencia del plantel y podría sumar minutos desde el arranque o ingresando en el segundo tiempo. En el mediocampo persiste la duda entre Ian Subiabre, volante de River Plate, y Santino Andino, dos perfiles diferentes que Placente evaluará según la estrategia planteada para este compromiso.

El entrenador de Australia, Trevor Morgan, mantiene a disposición a todo su plantel para este encuentro crucial. El técnico apostará por un esquema que privilegie el orden defensivo pero sin descuidar las transiciones rápidas al ataque, aprovechando la velocidad de sus delanteros. La derrota ante Italia en el debut dejó algunas lecciones tácticas que el cuerpo técnico buscará corregir ante la Argentina.

Los oceánicos confían en la experiencia de Paul Okon-Engstler para manejar los tiempos del partido en el mediocampo, mientras que en la delantera Musa Touré será el encargado de aportar movilidad y desequilibrio. Luka Jovanovic completará el ataque australiano con su presencia física en el área rival. La defensa, liderada por Sebastián Esposito, tendrá la difícil tarea de contener a los veloces atacantes argentinos.

Probable formación de Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Probable formación de Australia: Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon-Engstler, Alexander Badolato; Luka Jovanovic, Musa Touré. DT: Trevor Morgan.

Argentina vs Australia: Ficha técnica