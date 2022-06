Ángel Di María reveló su peor momento en las inferiores: "Me mató, me destruyó"

Ángel Di María reveló que la pasó muy mal cuando empezó en las inferiores de Rosario Central y detalló el mal momento que le hizo vivir un entrenador.

Ángel Di María recorre un gran presente en la Selección Argentina, aunque cuando comenzó su carrera en el fútbol no fueron todas buenas noticias ni mucho menos. De hecho, el extremo de PSG recordó uno de los momentos más difíciles que le tocó vivir cuando estaba en las inferiores de Rosario Central.

"Fideo" le brindó una extensa entrevista a Olé en Twitch y reveló una anécdota muy triste que ocurrió en las divisiones menores del "Canalla", el club de sus amores y en el que debutó en la Primera allá por el 2005.

Ángel Di María reveló el calvario que vivió en Rosario Central: "Sos un cagón"

El atacante de 34 años hizo un repaso general de su primera etapa en este deporte y fue lapidario acerca de lo difícil que fueron sus inicios. En este sentido, la pregunta de uno de los periodistas de Olé fue directa y fuerte: "Ahí tuviste a un director técnico que te dijo que no ibas a llegar a nada. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Volviste a encontrártelo alguna vez?".

"La verdad que no volví a cruzarlo. No me quedó rencor. Lo que sí, hasta el día de hoy me sigue doliendo. Pienso en que, seguramente, a otros chicos les debe pasar. Y es feo que te hagan lo que me hicieron", se descargó Di María al respecto.

De manera categórica, el ex Real Madrid opinó que "cuando vos tenés 14 años, que un entrenador te diga que vas a ser un fracaso, que no vas a llegar a Primera, que porque no saltás a cabecear o porque no vas a trabar sos un cagón...". Y añadió que esa persona directamente "no debería entrenar" a otros jóvenes.

Ángel Di María jugó muy poco en Rosario Central y fue vendido a Europa.

En la misma dirección, Di María expresó que "si sos un entrenador de chicos jóvenes, lo tenés que hacer por diversión, por ayudarlos a crecer, y no por destruirlos". "A mí, ese día me mató, me destruyó totalmente. Y encima el quilombo de no querer decirle a mi vieja porque sabía que lo iba a querer cagar a trompadas... Es jodido", profundizó el santafesino.

Con relación a aquella vivencia tan desagradable, el zurdo amplió: "Son momentos que uno pasa... Mi vieja me dijo: ´Vas a volver a ir, vas a triunfar, a demostrarle que no es así´. Y después terminó pasando". Igualmente, el ex Manchester United aclaró que "tenía compañeros muy buenos" y recordó: "Al día siguiente, no saltaban a cabecear para que yo saltara y ganara". Incluso, Di María explicó que los chicos hicieron eso porque "se dieron cuenta de lo que había sufrido" y añadió: "Ese año lo terminé como lo pude terminar y al año siguiente arranqué con todas las ganas, como lo hacía siempre".

"La psicología que no tenía tu entrenador la tuvieron tus compañeros en el momento de ayudarte…", le devolvió el periodista. "Y sí. Imaginate que un compañero no salte a cabecear o que vaya a trabar y te deje pasar", le contestó Di María. "Fideo" valoró lo que hicieron los otros jóvenes que lo rodeaban en aquel entonces: "Con 14 años, se dieron cuenta que había sufrido un montón, que me había puesto a llorar delante de todos, y el entrenador no".

Por último, el ex Benfica remarcó: "En ese sentido, fue duro para mí. Gracias a mis compañeros lo supe llevar adelante y, desde ahí, no tuve un problema más".

Ángel Di María en Rosario Central

"El Flaco" debutó en la Primera división del "Canalla" con apenas 17 años en 2005 y permaneció en Arroyito hasta mediados de 2007. Si bien no pudo ser campeón con la camiseta del equipo del que es hincha, disputó allí 39 partidos oficiales con 6 goles y 6 asistencias.