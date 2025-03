Lionel Messi, descartado en la Selección Argentina frente a Brasil y Uruguay

Sin Messi, la lista final de la Selección Argentina vs. Uruguay y Brasil.

Lionel Messi encendió las alarmas a última hora en la Selección Argentina de Lionel Scaloni, contra Uruguay y Brasil por las Eliminatorias sudamericanas. Es que el capitán del equipo disputó los 90 minutos durante la victoria del Inter Miami de Javier Mascherano y terminó con una molestia muscular. Se trata de una pequeña lesión en el aductor que lo margina de estos compromisos clasificatorios al Mundial 2026 y no viaja desde Estados Unidos.

El astro rosarino marcó un gol y fue determinante para la victoria por 2-1 frente a Atlanta United como visitante por la MLS (Major League Soccer), aunque no culminó el compromiso en óptimas condiciones. Si bien no se trata de una lesión de gravedad, el cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo y no estará en ambos clásicos.

Se trata de una doble fecha FIFA plagada de problemas para el entrenador, con la lesión de Paulo Dybala que obligó al cuerpo técnico a dar de baja al delantero de Roma. Además, Cristian "Cuti" Romero salió por precaución en Tottenham, Giovani Lo Celso no estará por una molestia y continúan las dudas por el estado físico de otros futbolistas. Por si fuese poco, Gonzalo Montiel se desgarró en River Plate y será otra ausencia en la "Albiceleste".

Sin Messi, la lista final de la Selección Argentina vs. Uruguay y Brasil.

¿Cuándo juega la Selección Argentina en 2025?

Tras doce fechas disputadas, la "Albiceleste" lidera la tabla de posiciones con 25 puntos, cinco más que Uruguay, rival que enfrentará el 21 de marzo en Montevideo antes del cruce con Brasil cuatro días más tarde. En caso de ganar ambos encuentros, el equipo nacional podría quedar al borde de la clasificación al Mundial 2026, pero todavía le quedaría cuatro compromisos más. En junio, enfrentará a Chile y Colombia, mientras que cerrará su participación en septiembre ante Venezuela y Ecuador.

Sin Messi, la lista final de Scaloni en la Selección Argentina vs. Uruguay y Brasil

Arqueros:

Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa).

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Walter Benítez (PSV Eindhoven).

Defensores:

Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Cristian Romero (Tottenham).

Germán Pezzella (River Plate).

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella).

Juan Foyth (Villarreal).

Nicolás Otamendi (Benfica).

Facundo Medina (Lens).

Nicolás Tagliafico (Lyon).

Mediocampistas:

Leandro Paredes (Roma).

Enzo Fernández (Chelsea).

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid).

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Máximo Perrone (Como).

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Benjamín Domínguez (Bologna).

Nicolás Paz (Como).

Thiago Almada (Lyon).

Delanteros: