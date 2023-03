Agustín Rossi celebró los amistosos de la Selección gratis por la Televisión Pública y apuntó contra Torneos: "La ley nos ampara"

Agustín Rossi apuntó contra TyC Sports y el Grupo Clarín por querer negarse a que los amistosos de la Selección Argentina ante Panamá y Curazao se emitan también por la TV Pública.

El Jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, apuntó directamente contra Torneos y Tyc Sports, poseedora de los derechos de televisiación y señal que emite los partidos, por negarse a que los amistosos de la Selección Argentina también se transmitan en vivo por la Televisión Pública. El Gobierno declaró esos encuentros "de interés deportivo" para que puedan ser transmitidos a través de la Televisión Pública.

En la entrevista exclusiva con Navarro 2023, que conduce Roberto Navarro en El Destape Radio (FM 107.3), el santafesino de 63 años defendió la decisión tomada con relación a los choques que se avecinan de "La Albiceleste" en el país, tres meses después de haber sido campeona del mundo en Qatar 2022. Mientras que el jueves 23 de marzo a las 21 recibirá a Panamá en el Estadio Monumental de River, el martes 28 se medirá con Curazao, en horario a definir, en el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Agustín Rossi apuntó contra TyC por la transmisión de los amistosos de la Selección Argentina: "Recibimos ninguneos"

En el diálogo con El Destape Radio, el Jefe de Gabinete de la Nación aseguró: "Declaramos los partidos de la Selección de todo este año, ya sean oficiales o amistosos que se realicen durante todo este año, como un espectáculo de interés deportivo relevante". A la vez, aclaró que "es una potestad que permite la Ley de Medios, que de esa manera da la posibilidad de acceder a los derechos a través de una red abierta como puede ser la Televisión Pública".

A su vez, "El Chivo" explicó el trasfondo de la medida, a cuatro días del primer encuentro. "Llegamos a esto porque los derechos los compró Torneos, con el Grupo Clarín como accionista. Desde febrero (de 2023) que estábamos hablando para negociar para poder transmitirlos por la televisión abierta y lo único que recibimos fueron ninguneos, negativas, más o menos...", resaltó. Y explicó: "Entonces tomamos esta decisión para que sea obligatorio, y si la empresa no cumple tomaremos las penalidades del caso que deberá llevar adelante el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones)".

Más allá de la aclaración de Rossi de que ya han trabajando "en forma compartida con la TV Pública y Torneos en los partidos del Mundial de fútbol", expresó que "esta vez la empresa se paró en esa posición diciendo que son amistosos, y la verdad es que no son amistosos... Son los primeros partidos después de ser campeón del mundo".

Acerca del caos para conseguir un ticket a través de la plataforma online Deportick, el santafesino repasó que "la realidad es que la fila virtual tuvo a más de un millón (fueron casi dos millones) de personas para comprar las entradas". "¿Y encima ahora solamente lo van a ver aquellos argentinos que paguen el cable? ¡Paren un poquito, muchachos! No se puede así", se quejó.

El furor por ver por primera vez a Messi como campeón del mundo es absoluta.

Incluso, el jefe de Gabinete prometió que intentarán "llegar de consenso a un acuerdo", aunque fue contundente: "Pero si no, utilizaremos todas las herramientas legales que estén a nuestro alcance para esto porque la ley nos protege, nos ampara. No a nosotros, al Estado, sino a los argentinos que no tengan cable y quieran ver los partidos de la Selección por la TV Pública". "Es lo menos que podíamos hacer", concluyó.

Los partidos de la Selección Argentina que transmitirá la TV Pública en 2023

A la espera de la confirmación acerca de algún probable encuentro más, los que ya están fijos son: