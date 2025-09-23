Fixture completo de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20: todos los partidos

La Selección Argentina Sub 20 vivirá una nueva oportunidad histórica en Chile durante el próximo mundial de la categoría. El equipo dirigido por Diego Placente buscará romper una racha de 18 años sin consagrarse campeón del certamen juvenil más importante del planeta. Los partidos se desarrollarán en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, donde la albiceleste enfrentará a tres rivales de diferentes continentes en la fase de grupos.

El torneo se llevará a cabo entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025 en el territorio chileno. Argentina integra el Grupo D junto a Italia, Australia y Cuba, conformando una zona que presenta desafíos variados para el conjunto nacional. La presencia de la "Azzurra", subcampeona de la última edición disputada en nuestro país, marca el principal obstáculo para las aspiraciones albicelestes de avanzar a los octavos de final.

La primera presentación de la selección será el domingo 28 de septiembre ante Cuba a las 20 horas. El conjunto centroamericano representa, sobre el papel, el rival más accesible del grupo para los dirigidos por Placente. El segundo encuentro llegará el miércoles 1° de octubre contra Australia, también a las 20 argentinas. Los oceánicos poseen una tradición futbolística sólida en las divisiones juveniles y suelen presentar equipos físicamente fuertes y organizados tácticamente.

El cierre de la fase grupal tendrá lugar el sábado 4 de octubre ante Italia, nuevamente a las 20. La "Azzurra" llega precedida por su actuación en el Mundial anterior, donde cayó en la final ante Uruguay después de una campaña brillante. Los europeos cuentan con jugadores formados en las canteras más prestigiosas del Viejo Continente y representan el desafío más complejo que deberá sortear Argentina en primera instancia.

La Selección nacional se clasificó al torneo tras finalizar segunda en el Sudamericano disputado en Venezuela a principios de año. Brasil se coronó campeón de aquel certamen, mientras que la albiceleste aseguró su boleto mundialista junto a Colombia y Paraguay. Las ausencias de figuras como Claudio "Diablito" Echeverri y Franco Mastantuono, retenidos por sus clubes europeos, obligó a Placente a reformular la convocatoria con jugadores mayormente del fútbol local.

Argentina es el máximo ganador histórico del Mundial Sub 20 con seis títulos conquistados, el último de ellos en 2007. La sequía de casi dos décadas sin levantar el trofeo contrasta con el poderío demostrado por el fútbol argentino en otras categorías durante los últimos años. El equipo que viajará a Chile llevará la responsabilidad de devolver a la albiceleste juvenil a lo más alto del podio continental y mundial.

Fixture completo de Argentina en el Mundial Sub 20