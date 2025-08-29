"Oferta verbal" del Santos de Neymar por una figura de Independiente

Loyola podría irse de Independiente.

No es el primer movimiento de mercado de pases que el Santos de Neymar protagoniza en la semana, porque primero sondearon a un jugador de Racing y ahora avanzan para quedarse con la ficha de un titular de Independiente. Hay una oferta verbal que certifica que se trata de una propuesta seria y no un llamado para conocer condiciones de venta.

Hace unos días, se conoció que acercaron una oferta de compra por el 70% de la ficha de Marco Di Césare de la Academia. No fue rechazada por los directivos, pero le pidieron al conjunto de Brasil que pase de 4 millones de dólares a los 6 millones por el mismo porcentaje. Hasta el momento, no hubo un respuesta y puede que en el comienzo septiembre haya novedades.

Loyola podría irse de Independiente.

Por otro lado, se conoció que se contactaron con Independiente. "Santos acercó una oferta verbal por Felipe Loyola. La misma es de 6 millones de dólares", señaló Germán García Grova. Lo particular es que es una que se encuentra dentro del rango que los directivos consideran como aceptable para que el volante central salga del club. Esto es producto de que su cláusula de rescisión es de 8 millones.

Sin embargo, la primera respuesta que salió desde Avellaneda fue negativa. "Desconfían de la capacidad de pago de los brasileños y prefieren no avanzar", agregó el periodista. Muchas veces, las operaciones deben ser acompañadas por avales bancarios en los cuales se pueda apreciar que hay fondos suficientes para llevar a cabo la transferencia. Si no se mejoran las condiciones es difícil que el chileno se marche en este 2026.

Hay que recordar que Fortaleza tiene nuevo entrenador y ese es el argentino Juan Pablo Vojvoda. No es ninguna casualidad que haya decidido apuntar a un defensor de Racing y al volante central de Independiente. Sabe de las capacidades de los dos y cómo le pueden rendir dentro del campo de juego. Aunque pareciera que se quedaría con las ganas de tenerlos, porque el mercado está próximo a cerrar.

¿Está en duda la continuidad de Vaccari?

El ciclo de Julio Vaccari en Independiente está sufriendo un considerable cambio dentro de los dirigentes como también en los hinchas. El equipo se encuentra último en su zona del Torneo Clausura, no tiene actividad en la Copa Argentina y todo pareciera indicar que sería eliminado de la Copa Sudamericana después de los incidentes registrados que culminaron con consecuencias fatales.

Esto motivó a que se realice una pregunta sobre su continuidad. “Tengo contrato hasta no sé cuándo, creo que hasta fin de diciembre. Hasta ese día yo voy a ser técnico de Independiente porque tengo la fuerza, porque tengo las ganas, porque tengo mucho deseo de estar en esta institución”, aseguró hace unos días.

Todo pareciera indicar que el entrenador cumplirá lo firmando y recién en el final de la temporada se va a poner en discusión su continuidad al mando del plantel profesional del Rojo. Hasta el momento, no hay candidatos para reemplazarlo y mucho menos cuando la CONMEBOL no emitió un fallo. Esto último podría cambiar de gran manera lo señalado.