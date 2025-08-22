Santos anuncia la llegada de argentino Vojvoda como su nuevo DT hasta 2026

El futbolista brasileño Neymar de Santos parece abatido después del partido del Campeonato Brasileiro contra Vasco da Gama.

El Santos de Brasil anunció el viernes la llegada del argentino Juan Pablo Vojvoda como su nuevo entrenador con un contrato hasta 2026 después de despedir a Cleber Xavier.

Santos había despedido a Xavier horas después de sufrir una humillante derrota como local 6-0 ante el Vasco da Gama el domingo, que dejó al histórico club peligrosamente cerca de la zona de descenso en el Brasileirao.

Vojvoda estuvo cinco años al frente del Fortaleza, al que guió hasta el cuarto puesto la temporada pasada, pero el técnico argentino fue despedido el mes pasado con el club en zona de descenso.

El DT ayudó a Fortaleza a clasificarse para la Copa Libertadores por primera vez en 2021, al tiempo que ganó tres campeonatos estatales y dos Copas del Nordeste con el club.

Santos es decimoquinto en la clasificación después de 19 partidos, dos puntos por encima de la zona de descenso.

Con información de Reuters