Sonríe San Lorenzo: las cuatro figuras que recupera ante Quilmes en Copa Argentina

Sonríe San Lorenzo: las cuatro figuras que recupera vs. Quilmes en Copa Argentina

San Lorenzo volverá a la actividad este sábado 5 de julio cuando enfrente a Quilmes por los 16avos de final de la Copa Argentina 2025 en La Fortaleza de Lanús, desde las 16.45. Damián Ayude, DT del "Ciclón" volverá a contar con cuatro figuras del plantel para afrontar este compromiso que estaban en duda para jugar y sin dudas es una gran noticia. Sin embargo, también tendrá dos bajas sensibles que no sumarán minutos pero podrían estar en el debut del Torneo Apertura del fútbol argentino.

Las presencias de los cuatro futbolistas en cuestión se deberá a que dejaron atrás algunas molestias físicas que encendieron todas las alarmas en el cuerpo técnico. Por otro lado, quienes no estarán tendrán unos días más de recuperación para volver al 100% cuando los de Boedo visiten a Talleres de Córdoba el segundo fin de semana de julio. A su vez, se conocieron detalles del interés de la dirigencia por un jugador y la idea de no vender a una pieza clave en este mercado de pases.

Los jugadores que recupera San Lorenzo vs. Quilmes para la Copa Argentina

Orlando Gill, Gastón Hernández, Elías Báez y Nicolás Tripichio estarían desde el arranque contra el "Cervecero" luego de quedar afuera del amistosoo ante Almirante Brown jugado hace pocos días. El arquero se encuentra en buenas condiciones tras un esguince de rodilla, mientras que sus compañeros superaron algunas molestias físicas. Caso contrario para Matías Reali y el colombiano Jhohan Romaña, quienes no estarán a disposición del entrenador que reemplazó a Miguel Ángel Russo.

El refuerzo al que apunta la dirigencia de San Lorenzo

En las últimas horas, desde la dirigencia del "Ciclón" hoy comandada por Julio Lopardo dieron un paso importante para contratar a Francisco González Metilli. El volante que se desempeña en Belgrano de Córdoba es del agrado del club de Boedo y podría ser cedido por un año y con opción de compra. Por supuesto, dependerá de la cúpula "Pirata" dar el OK y que la operación se lleve a cabo en este mercado de pases.

Nicolás Tripichio, uno de los que vuelve en San Lorenzo

No se va: la decisión de la dirigencia de San Lorenzo con una figura

Mientras se recupera de una lesión, Reali está en los planes de la Liga de Quito y sus directivos ya lo dejaron en claro en las últimas semanas. El club ecuatoriano envió dos propuestas a San Lorenzo por el exjugador de Defensores de Cambaceres e Independiente Rivadavia de Mendoza. Sin embargo, Lopardo y compañía no quieren venderlo en este mercado de pases y rechazaron los ofrecimientos.

Fue goleador en San Lorenzo y quiere ser presidente

Mientras el presente institucional del club no es el mejor tras la licencia de Marcelo Moretti y el arribo deLopardo para ser la cabeza de la comisión directiva, Gonzalo Bergessio abrió la puerta a una oportunidad impensada de ser dirigente. Por supuesto, sus dichos no tardaron en trascender en las redes sociales.

En diálogo con Minuto 1 de Uruguay, "Lavandina" dejó en claro que todavía resta tiempo para las elecciones en el "Ciclón" pero no pierde las esperanzas de llegar al máximo puesto. Si bien no llegó a consagrarse como ídolo, sí se ganó el cariño de los hinchas por sus goles tal como sucedió en la Copa Libertadores del 2008 contra River Plate. Años después de aquella instancia en la que fue partícipe de la serie en la que eliminaron al "Millonario" Bergessio no le esquiva a la presidencia.