Fue goleador de San Lorenzo, no ganó títulos y quiere ser presidente del Ciclón: "Hablando"

Fue goleador de San Lorenzo, no ganó títulos y quiere ser presidente

Un exjugador de San Lorenzo se postuló para ser presidente del club en un futuro y sorprendió a más de uno en Boedo. Mientras el presente institucional del club no es el mejor tras la licencia de Marcelo Moretti y el arribo de Julio Lopardo para ser la cabeza de la comisión directiva, Gonzalo Bergessio abrió la puerta a una oportunidad impensada de ser dirigente. Por supuesto, sus dichos no tardaron en trascender en las redes sociales.

En diálogo con Minuto 1 de Uruguay, "Lavandina" dejó en claro que todavía resta tiempo para las elecciones en el "Ciclón" pero no pierde las esperanzas de llegar al máximo puesto. Si bien no llegó a consagrarse como ídolo, sí se ganó el cariño de los hinchas por sus goles tal como sucedió en la Copa Libertadores del 2008 contra River Plate. Años después de aquella instancia en la que fue partícipe de la serie en la que eliminaron al "Millonario" Bergessio no le esquiva a la presidencia.

"He recibido algunas propuestas para ser presidente de San Lorenzo. No lo había contado en ningún lado. Estoy hablando con gente del club que quiere hacer las cosas bien. No lo descarto porque es un club que se portó muy bien conmigo. Me dio la oportunidad de volver a Europa", aseguró el exdelantero en diálogo con el mencionado medio uruguayo.

A su vez, el exatacante del "Ciclón" agregó: "Falta un año o dos y medio para las elecciones... querían adelantarlas con todos los líos que hubo y no se sabe. A priori son dos años". De esta manera apunta a ser mandamás de San Lorenzo en un futuro no muy lejano y se ilusiona, ya que está en contacto con quienes hoy buscan que los de Boedo salgan adelante de una situación complicada.

Los números de Gonzalo Bergessio con la camiseta de San Lorenzo

Partidos jugados: 96.

Goles: 30.

Asistencias: 16.

Títulos:

Un campeón con San Lorenzo sorprendió y se postuló para dirigirlo

Un experimentado DT que en algún momento sonó para dirigir a Boca Juniors rompió el silencio y se postuló para comandar a San Lorenzo de Almagro. Si bien Damián Ayude está al frente del "Ciclón" tras la salida de Miguel Ángel Russo al "Xeneize", el entrenador igualmente habló de esta posibilidad con la que sueña. Además, un dato no menor es que fue campeón con la camiseta del elenco de Boedo en su etapa como futbolista.

Se trata de Gustavo Quinteros, quien ganó en 2024 la Liga Profesional con Vélez Sarsfield y se fue poco tiempo después para ser técnico de Gremio de Brasil, donde tuvo un paso por demás olvidable. Los malos resultados lo obligaron a dar un paso al costado en abril del 2025 y ahora en una entrevista mostró su interés de regresar a San Lorenzo. Es que fue parte del plantel que ganó el Torneo Clausura de 1995 de la mano de Héctor "Bambino" Veira y ahora se ilusiona con ser él quien corte la racha de años sin títulos.