San Lorenzo vs Lanús por Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

San Lorenzo intentará encontrar en lo futbolístico el refugio que no logra hallar en lo institucional cuando visite este sábado a Lanús en la Fortaleza, en un duelo correspondiente al Torneo Clausura. El Ciclón, en medio de una profunda crisis dirigencial, viene de conseguir un triunfo por 2-0 ante Godoy Cruz que cortó una racha de más de un año sin ganar por dos goles de diferencia. Enfrente tendrá a un Granate en pleno vuelo que clasificó a las semifinales de la Sudamericana tras eliminar a Fluminense en Brasil y acumula cinco partidos sin conocer la derrota en el torneo local.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan San Lorenzo y Lanús, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan San Lorenzo y Lanús?

El partido entre San Lorenzo y Lanús por el Torneo Clausura se jugará este sábado 4 de octubre de 2025, a partir de las 21:15 horas (hora argentina) en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports Premium para toda Argentina. El árbitro principal del partido será Leandro Rey Hilfer, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.

El conjunto de Boedo llega a este compromiso después de vencer 2-0 a Godoy Cruz en su última presentación. Esta victoria representó un hito significativo para el equipo de Damián Ayude, ya que volvió a ganar por dos goles de diferencia después de más de un año sin conseguirlo. El triunfo ante los mendocinos ofreció un respiro futbolístico en medio de la tormenta institucional que atraviesa el club.

San Lorenzo está sumergido en una crisis dirigencial que tiene en vilo a toda la institución. Sin embargo, el técnico Damián Ayude reveló que mantiene un pacto con el plantel para ignorar todo el caos extrafutbolístico que rodea al club. Esta estrategia parece estar dando resultados, al menos en lo referido al rendimiento dentro del campo de juego, donde el equipo ha mostrado mayor solidez en los últimos encuentros.

En el plano institucional, Sergio Costantino, quien fue uno de los candidatos a presidente en las últimas elecciones, ahora tiene chances de presidir la Comisión Directiva transitoria que se decidirá el próximo 13 de octubre. El dirigente aseveró tener un plan para salir de la crisis que afecta al club. En lo futbolístico, todo indica que Ayude repetiría el mismo once inicial por tercer encuentro consecutivo, manteniendo la base que le dio resultado ante Godoy Cruz.

Por su parte, Lanús atraviesa un gran momento que se extiende hace varias semanas. El Granate clasificó a las semifinales de la Sudamericana tras eliminar a Fluminense en Brasil, uno de los logros más importantes de su temporada. En el ámbito local, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se ha consolidado como uno de los animadores de su zona en el Torneo Clausura.

Los del sur del Gran Buenos Aires acumulan tres triunfos consecutivos y suman cinco partidos sin conocer la derrota en todas las competiciones. Con 17 puntos en su haber, Lanús se mantiene firme en puestos de playoffs y si logra vencer a San Lorenzo en este encuentro, continuará prendido en la lucha por los primeros lugares de su zona. Esta solidez futbolística contrasta con el momento irregular que atraviesa su rival de turno.

En una nota curiosa, la Conmebol multó insólitamente al club con 10.000 dólares por el festejo de Marcelino Moreno ante Fluminense, donde el jugador agradeció a Dios tras marcar su gol. La sanción generó controversia en el mundo del fútbol, aunque no empañó la alegría del conjunto granate por su clasificación a las semifinales del torneo continental.

Formaciones probables de Lanús y San Lorenzo

El entrenador de Lanús, Mauricio Pellegrino, tiene tres posibles variantes en mente para este partido, buscando recuperar algunos niveles de rendimiento de sus futbolistas. A pesar de no tener suspendidos ni lesionados nuevos, más allá de los que ya arrastra el plantel, el técnico podría hacer algunos cambios con respecto al equipo que enfrentó a Instituto en el último partido del Clausura.

La primera variante sería en la zaga central, donde José Canale ingresaría en lugar de Ezequiel Muñoz para reforzar la línea defensiva. En el mediocampo, el doble cinco tendría una modificación con el ingreso de Agustín Cardozo por Ramiro Carrera, quien formaría dupla con Agustín Medina. Por último, en el ataque Dylan Aquino jugaría en lugar de Franco Watson, buscando mayor profundidad en el juego ofensivo del Granate.

El técnico de San Lorenzo, Damián Ayude, repetirá el mismo once inicial que viene de vencer a Godoy Cruz por 2-0 en el Nuevo Gasómetro. La decisión de mantener la formación responde a la búsqueda de continuidad y al buen funcionamiento mostrado por el equipo en ese encuentro, donde logró mantener la valla invicta y generar situaciones de gol con claridad.

En los últimos días, el cuerpo técnico del Ciclón afinó algunos detalles tácticos entre los futbolistas y tiene todo listo para visitar la Fortaleza. La apuesta de Ayude por la continuidad busca consolidar el funcionamiento colectivo del equipo y aprovechar la confianza que generó la victoria ante los mendocinos, más allá del difícil contexto institucional que rodea al club de Boedo.

Probable formación de Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Probable formación de San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Lanús vs San Lorenzo: Ficha técnica