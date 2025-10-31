San Lorenzo vs Deportivo Riestra por Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

San Lorenzo recibirá a Deportivo Riestra este viernes en el Nuevo Gasómetro, en un duelo clave de la fecha 14 del Torneo Clausura. El Ciclón buscará mantenerse en puestos de Sudamericana mientras atraviesa una compleja situación institucional con 12 inhibiciones, mientras que el Malevo llega como líder de la Zona B con una racha invicta de nueve partidos y soñando con clasificar a la Copa Libertadores. A tres fechas del final del torneo, ambos equipos necesitan sumar puntos para asegurar sus aspiraciones continentales.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan San Lorenzo y Deportivo Riestra, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan San Lorenzo y Deportivo Riestra?

El partido entre San Lorenzo y Deportivo Riestra por la fecha 14 del Torneo Clausura se jugará este viernes 31 de octubre de 2025, a partir de las 19 (hora argentina) en el estadio Pedro Bidegain, más conocido como el Nuevo Gasómetro. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium para toda Argentina. El árbitro principal del partido será Pablo Echavarría, con José Carreras en el VAR.

El conjunto azulgrana atraviesa un momento institucional sumamente delicado, con un total de 12 inhibiciones que recibió en las últimas semanas, incluyendo siete en la previa de este partido. La situación se agrava con el presidente Marcelo Moretti nuevamente citado a indagatoria por administración fraudulenta, mientras se especula con una posible acefalía que podría decretarse en una próxima reunión de la Comisión Directiva. El fondo suizo que había solicitado la quiebra del club ya tiene el pedido vencido, aunque San Lorenzo presentó un plan de pagos para intentar resolver la crisis.

En lo estrictamente deportivo, los dirigidos por Damián Ayude lograron recuperarse de dos derrotas consecutivas al vencer 2-1 a Atlético Tucumán como visitante en la jornada anterior. Este triunfo mantiene vivas las esperanzas del Ciclón de clasificar a la Copa Sudamericana, en una definición que se resolverá en las últimas tres fechas del Torneo Clausura. El equipo necesita seguir sumando puntos para consolidar su posición y asegurar su presencia en el torneo continental de la próxima temporada.

El partido tendrá un condimento especial para Ezequiel Cerutti, quien de ser titular llegaría a los 200 partidos con la camiseta de San Lorenzo, un hito significativo para el jugador en medio de la difícil situación que atraviesa el club. El técnico Ayude trabaja con un plantel muy joven al que intenta mantener competitivo a pesar del contexto adverso que rodea a la institución.

Por su parte, Deportivo Riestra llega a este compromiso como el gran animador del Torneo Clausura, liderando la Zona B gracias a una racha invicta de nueve partidos que lo mantiene con aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores. El Malevo viene de vencer 1-0 a Instituto en su último partido, resultado que le permitió consolidar su posición en la cima de su zona. El equipo dirigido por Gustavo Benítez tiene a disposición a todo su plantel para afrontar este "clásico de la cuadra".

El conjunto visitante no solo busca mantener su invicto y seguir sumando puntos para la clasificación directa, sino también extender su ventaja para asegurar la localía durante la fase de playoffs. Esta estrategia cobra especial relevancia considerando que Riestra no pierde en el estadio Guillermo Laza desde mayo de 2024, una fortaleza como local que quieren aprovechar si deben definir series en su cancha. El goleador del equipo, Jonathan Herrera, acumula seis tantos en el torneo y será una de las principales amenazas ofensivas.

El encuentro representa un duelo clave entre vecinos del Bajo Flores, con ambos equipos necesitando la victoria por razones diferentes. Mientras San Lorenzo busca consolidarse en zona de Sudamericana en medio de su crisis institucional, Riestra quiere mantener el liderato de la Zona B y acercarse al sueño de jugar la Libertadores. Con tres fechas por disputarse antes de los playoffs, cada punto se vuelve fundamental en la definición del Torneo Clausura.

Formaciones probables de San Lorenzo y Deportivo Riestra

El técnico de San Lorenzo, Damián Ayude, dispondría de una sola variante respecto al equipo que venció a Atlético Tucumán. El entrenador probó con Fabricio López en una posición más adelantada durante el primer tiempo de ese partido, pero corrigió en el entretiempo ingresando a Diego Herazo. El colombiano viene de buenas actuaciones y parecía ganarse un lugar en el once titular, pero la decisión del cuerpo técnico sería darle la oportunidad desde el arranque a Agustín Ladstatter en el ataque.

El resto del equipo mantendría la misma formación que consiguió los tres puntos en Tucumán, con Orlando Gill en el arco, una línea defensiva encabezada por Jhohan Romaña y Gastón Hernández, y el mediocampo conformado por Nicolás Tripichio e Ignacio Perruzzi. En la zona de creación jugarían Facundo Gulli y el experimentado Ezequiel Cerutti, quien apunta a su partido número 200 con la camiseta azulgrana. Alexis Cuello completaría el ataque junto a Ladstatter.

En Deportivo Riestra, Gustavo Benítez cuenta con la buena noticia de tener a todo su plantel disponible tras el triunfo ante Instituto. El entrenador repetiría el mismo once que viene funcionando bien, manteniendo la línea de cinco defensores que le ha dado solidez defensiva al equipo durante su racha invicta. Esta formación con tres centrales y dos laterales por las bandas le permite al Malevo ser sólido atrás sin resignar llegada por los costados.

En el mediocampo, Pablo Monje será el principal armador del equipo, acompañado por Milton Céliz y Antony Alonso en la zona de volantes. Adelante, Alexander Díaz formará dupla con el goleador Jonathan Herrera, quien con seis tantos en el torneo es la principal referencia ofensiva del conjunto visitante. Ignacio Arce será el arquero titular, mientras que la zaga estará conformada por Jonatan Goitía, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri y Nicolás Sansotre.

Probable formación de San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Agustín Ladstatter, Facundo Gulli, Ezequiel Cerutti; Alexis Cuello.

Probable formación de Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Jonatan Goitía, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Nicolás Sansotre; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera.

