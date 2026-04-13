San Lorenzo vs Deportivo Cuenca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo D de la Copa Sudamericana

San Lorenzo recibe el próximo jueves 16 de abril a Deportivo Cuenca por la fecha 2 del grupo D de la Copa Sudamericana, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el Nuevo Gasómetro.

Así llegan San Lorenzo y Deportivo Cuenca

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

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Últimos resultados de San Lorenzo en partidos de la Copa Sudamericana

En la jornada previa, San Lorenzo igualó 1-1 el juego ante Deportivo Recoleta.

Últimos resultados de Deportivo Cuenca en partidos de la Copa Sudamericana

Deportivo Cuenca llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Santos.

Con 3 puntos y 1 gol, D. Cuenca encabeza el Grupo D, mientras que El Ciclón está en tercera posición, sumó 1 unidad y convirtió 1 tanto.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Yender Herrera.

Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo D - Fecha 3: vs Santos: 28 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 4: vs Deportivo Cuenca: 5 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 5: vs Santos: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 6: vs Deportivo Recoleta: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Deportivo Cuenca en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo D - Fecha 3: vs Deportivo Recoleta: 28 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 4: vs San Lorenzo: 5 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 5: vs Deportivo Recoleta: 19 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 6: vs Santos: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario San Lorenzo y Deportivo Cuenca, según país