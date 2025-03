San Lorenzo visita a Godoy Cruz: cuándo juegan, fecha y horario, y cómo ver en vivo

San Lorenzo visita a Godoy Cruz por el Torneo Apertura

San Lorenzo busca recuperarse tras la derrota en el clásico ante Independiente y mantener su lugar en la zona de clasificación, cuando visite a un Godoy Cruz que viene en alza desde la llegada de Esteban Solari. El equipo de Miguel Ángel Russo necesita sumar de a tres para no perder pisada en la parte alta de la tabla, mientras que el Tomba quiere conseguir su primera victoria como local en la temporada, aunque deberá jugar a puertas cerradas por sanción.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan San Lorenzo y Godoy Cruz, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan San Lorenzo y Godoy Cruz?

San Lorenzo visitará a Godoy Cruz este viernes 14 de marzo de 2025 desde las 21, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional. El partido será transmitido en vivo por TNT Sports Premium y tendrá como árbitro principal a Luis Lobo Medina. Cabe destacar que el encuentro se jugará a puertas cerradas debido a la sanción que pesa sobre el equipo mendocino.

El Ciclón, de la mano de Miguel Ángel Russo, ha tenido un inicio de año irregular en el torneo. Después de un buen arranque, viene alternando buenas y malas actuaciones en las últimas cuatro jornadas. Actualmente se encuentra en la cuarta posición de la Zona B con 17 puntos, producto de cinco victorias, dos empates y dos derrotas, manteniéndose dentro de los ocho equipos que clasificarán a la siguiente fase del torneo.

Para este compromiso, el entrenador azulgrana no podrá contar con dos piezas importantes del mediocampo. Nicolás Tripichio, titular indiscutido dentro del esquema de Russo, no viajó a Mendoza por un problema muscular que sufrió en el último partido. El cuerpo técnico decidió no arriesgarlo para evitar que la contractura se transforme en una lesión más grave. También será baja Nery Domínguez, habitual suplente y alternativa en la mitad de la cancha, quien sufrió una molestia en uno de sus cuádriceps.

Según lo ensayado en las prácticas de esta semana, Russo se inclinará por poner a Emanuel Cecchini en el mediocampo junto a Elián Irala. Cecchini, quien llegó en el mercado de pases de verano, ha disputado seis encuentros con el Ciclón, todos ingresando desde el banco de suplentes, con un gol convertido en la victoria ante Gimnasia en el Bosque.

Otra novedad en el once inicial podría ser la vuelta de Gastón Hernández, quien tendría la oportunidad de ser titular nuevamente. El defensor central ya está recuperado de la rotura de ligamentos cruzados de la pierna derecha que sufrió el 9 de marzo de 2024, y podría reemplazar a Daniel Herrera, aunque el DT probó ambas variantes en los entrenamientos de esta semana.

Por su parte, Godoy Cruz pudo encontrar cierta regularidad tras un comienzo errático en el campeonato. Desde la llegada de Esteban Solari al banco de suplentes, el Tomba no ha conocido la derrota en cuatro partidos: empató 1-1 con Platense, eliminó a Excursionistas de la Copa Argentina con un triunfo por 1-0, venció 2-1 a Barracas Central y en la última fecha igualó 1-1 con Instituto en Córdoba. Sin embargo, en la tabla de posiciones se encuentra décimo con 7 unidades, fuera de la zona de clasificación.

El equipo mendocino arrastra una sanción importante tras los incidentes ocurridos en el partido ante Talleres, donde un hincha arrojó un proyectil que hirió al juez de línea Diego Martín. Como consecuencia, recibió una quita de tres puntos, seis encuentros sin público y una multa económica. En lo que va del torneo, el Bodeguero no ha podido ganar como local: empató dos (con River y Platense) y perdió uno (ante Rosario Central), mientras que el restante fue el encuentro suspendido ante Talleres.

Formaciones probables de Godoy Cruz y San Lorenzo

Godoy Cruz : Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Andrés Meli; Nicolás Fernández, Bruno Leyes, Gonzalo Ábrego; Bastián Yáñez, Luca Martínez Dupuy y Santino Andino.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Daniel Herrera o Gastón Hernández, Elías Báez; Matías Reali, Emanuel Cecchini, Elián Irala, Malcom Braida; Alexis Cuello y Andrés Vombergar.

Godoy Cruz vs San Lorenzo: Ficha técnica