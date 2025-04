Russo buscará hacer historia en San Lorenzo: la sequía que puede romper

San Lorenzo jugará ante Atlético Tucumán por la fecha 13 del Torneo Apertura 2025 con el objetivo de sumar de a tres en la tabla de posiciones para terminar lo más arriba posible. Si bien todavía restan algunas jornadas para el final de la fase de grupos del campeonato local, el equipo que dirige Miguel Ángel Russo tiene un pie en octavos de final. A su vez, "Miguelo" buscará alcanzar un importante logro histórico en este cotejo contra el "Decano".

Lo cierto es que el "Ciclón" nunca avanzó a la siguiente ronda cuando se trató de este certamen y está a sólo un paso de lograrlo. Actualmente cuenta con 22 unidades producto de 6 victorias, 4 empates y 2 derrotas, 9 por encima de Godoy Cruz que hoy ocupa el octavo lugar de la Zona B y hoy se metería en los mano a mano. Teniendo en cuenta lo que pueda pasaron con el "Tomba" de Mendoza horas más tarde, los de Boedo clasificarían automáticamente.

Miguel Ángel Russo busca hacer historia en San Lorenzo

El "Azulgrana" está obligado a ganarle a Atlético Tucumán y que Godoy Cruz no sume de a tres contra Lanús para meterse en octavos de final. De esta manera, dejará atrás lo sucedido en las ediciones anteriores de la Copa de la Liga Profesional donde quedó en las puertas de la siguiente fase. En 2021 quedó en quinto lugar de la mano de Diego Dabove y no pasó por diferencia de gol; con Pedro Troglio en 2022 estuvo muy lejos de clasificar y en 2023 con Rubén Darío Insúa -luego asumió Leandro "Pipi" Romagnoli también se despidió con una mala actuación. Por este motivo, "Miguelo" está a sólo un triunfo -y que no gane el "Tomba"- de alcanzar ese logro y luego competir por el campeonato local.

Cuándo juegan San Lorenzo vs. Atlético Tucumán por el Torneo Apertura: hora, TV y cómo verlo online

Este cruce que tendrá lugar en el Nuevo Gasómetro comenzará este sábado 12 de abril a las 15.30 horas con el arbitraje a cargo de Sebastián Zunino. La transmisión estará a cargo de TNT Sports, en tanto que el streaming online irá por las cuentas de TNT Sports Premium, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

San Lorenzo viene de vencer a San Martín de San Juan y va por Atlético Tucumán para avanzar de ronda

Qué jugadores recupera Russo en San Lorenzo vs. Atlético Tucumán

Dos de ellos vienen de cumplir fecha de suspensión como lo son el colombiano Jhohan Romaña -cinco amarillas- y Gastón Hernández, quien se fue expulsado ante Lanús en el empate 1 a 1 de la fecha 11. A su vez, Nicolás Tripicchio ya está en condiciones de regresar en San Lorenzo después de perderse tres partidos al hilo. El exhombre de Vélez Sarsfield viene de recuperarse de una molestia muscular y todo indica que ingresaría por Emanuel Cecchini.

En cuanto a la tabla de posiciones, los de Miguel Ángel Russo ocupan el tercer puesto en la Zona B detrás de Independiente y Rosario Central con 22 unidades. La próxima jornada jugarán ante Atlético Tucumán, para posteriormente medirse contra Deportivo Riestra, ante el "Canalla" y vs. Sarmiento de Junín. Con respecto a la clasificación, los de Boedo están 10 puntos por encima de Talleres de Córdoba -hoy afuera de los que avanzarían- con todavía 12 en juego.