Preocupación para Ayude en San Lorenzo: un titular no entrenó y es duda ante Vélez

El 'Ciclón' se entrena pensando en Vélez con una baja importante en el once titular.

El entrenador Damián Ayude recibió su primer golpe al frente de San Lorenzo con la eliminación frente a Tigre en los octavos de final de la Copa Argentina tras perder por 1 a 0. El DT del 'Ciclón' y sus dirigidos buscarán dar vuelta la página rápidamente, y su próximo desafío será por la cuarta fecha del Torneo Clausura ante Vélez Sarsfield en condición de local. En la antesala de un duelo importante para reponerse anímicamente y permanecer en los primeros puestos de la Zona B, el equipo recibió una mala noticia acerca de uno de sus habituales titulares, quien este lunes entrenó diferenciado por una molestia.

El afectado es Nicolás Tripicchio, volante del conjunto de Boedo que no pudo trabajar a la par de sus compañeros por una molestia en la rodilla. El ex Guaraní y Defensa y Justicia sufrió un golpe contra Gimnasia y Esgrima de La Plata en la segunda fecha; pese a que fue de arranque ante River Plate en el Estadio Monumental el fin de semana siguiente, el futbolista se resintió de su dolor y no sumó minutos contra el 'Matador' aunque estaba entre los convocados.

Cómo continúa la recuperación de Tripicchio y quién lo reemplazaría ante Vélez

Con este panorama, Tripicchio entrenó diferenciado este lunes y corre peligro su presencia frente al 'Fortín' el próximo jueves. Según información del medio partidario San Lorenzo Primero, la lesión que tiene no es grave, razón por la que el cuerpo técnico en conjunto con los médicos de la institución seguirán su evolución día a día. Su lugar contra el cuadro de Victoria en Copa Argentina lo ocupó Emanuel Cecchini, quien también se perfila como titular para el próximo duelo: en caso de no haber modificaciones tácticas, el mediocampo quedaría conformado por el jugador con pasado en Banfield y Unión de Santa Fe, Manuel Insaurralde y el juvenil Ignacio Perruzzi.

Los números de Nicolás Tripicchio en San Lorenzo

31 partidos disputados.

Sin goles.

Una asistencia.

Tripicchio salta a cabecear con Montiel: tras el partido contra River, el volante del 'Ciclón' se resintió de la molestia en su rodilla y, ahora, es duda frente a Vélez.

San Lorenzo vs. Vélez Sarsfield por Torneo Clausura 2025: cuándo juegan y cómo ver el partido

El duelo por la cuarta fecha del Torneo Clausura será este jueves 7 de agosto de 2025 desde las 19 horas entre el "Ciclón" y el "Fortín" en el Estadio Pedro Bidegain. La transmisión en vivo de dicho encuentro estará a cargo del canal TNT Sports, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.

El fixture de San Lorenzo en el Torneo Clausura