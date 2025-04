Miguel Ángel Russo patea el tablero en San Lorenzo con los cambios para jugar con Riestra

Russo patea el tablero en San Lorenzo para jugar con Riestra

San Lorenzo ya se aseguró un lugar en los octavos de final del Torneo Apertura, pero este domingo tendrá un compromiso clave para seguir subiendo en la tabla de posiciones de la Zona B de la mano de Miguel Ángel Russo. Para dicho compromiso, el DT optaría por realizar algunas modificaciones con respecto a lo que fue el triunfo por 1 a 0 ante Atlético Tucumán. Luego de la última práctica, "Miguelo" ya tendría el 11 definido para dicho cotejo.

La ausencia de Ezequiel Herrera por llegar a la quinta amarilla lo obligó a realizar una modificación entre los titulares, pero no es el único que saldría para este duelo. Para reemplazarlo, el experimentado entrenador le dará rodaje a un futbolista que todavía no sumó minutos en cancha en lo que va del 2025 y que regresará contra el "Malevo". A su vez, no será la única variante con respecto a los que vencieron al "Decano".

El 11 de Miguel Ángel Russo en San Lorenzo para jugar contra Deportivo Riestra

En principio, Fabricio López regresará al 11 titular de San Lorenzo en lugar de Herrera para ocupar un lugar en la defensa ganándole la pulseada a Nahuel Arias. Por otro lado, Nicolás Tripichio también será de la partida en lugar de Emanuel Cecchini en la mitad de la cancha, la que también compartirá con Elián Irala. Matías Reali no será de la partida desde el comienzo y sí lo hará Ezequiel Cerutti en ataque para que el "Ciclón" vaya por los tres puntos. Actualmente acumulan 25 unidades y están cuartos en la Zona B detrás de Independiente, Rosario Central y River Plate, por lo que buscarán una victoria que los posicione mejor.

En la última jornada visitarán a Sarmiento de Junín para cerrar la primera fase y luego afrontarán los octavos. Con respecto a la formación del equipo de Miguel Ángel Russo para jugar con Riestra, sería con: Orlando Gill; López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Tripichio, Elián Irala; Cerutti, Iker Muniain, Malcom Braida, Andrés Vombergar.

Nicolás Tripichio vuelve a ser titular en San Lorenzo

Uriel Ojeda se sumó al plantel de Russo en la Primera de San Lorenzo

El talentoso juvenil todavía no jugó para la Reserva en lo que va del 2025 ya que estuvo entre los citados por la "Albiceleste" y también sufrió una lesión que lo dejó afuera de las canchas. Sin embargo, desde el club tomaron la decisión de que se sume a la Primera para empezar a tener rodaje siendo una de las promesas del fútbol argentino.

En cuanto a lo que se viene para el "Ciclón", luego de medirse contra el "Guapo" en el Estadio Guillermo Laza, recibirá a Rosario Central el sábado 26 y esperará que se defina la fecha para jugar contra Sarmiento de Junín en la última jornada. Actualmente, ya clasificado a octavos de final, el elenco de Boedo ocupa el tercer puesto de la tabla en la Zona B detrás de Independiente y el "Canalla". Por supuesto, apunta a ser campeón y cortar una sequía de varios años sin títulos. Ya clasificado a los octavos de final del certamen nacional, "Miguelo" puede llegar a apostar por los juveniles en estas tres jornadas que faltan de la fase de grupos.