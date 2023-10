Batalla explotó en San Lorenzo y dijo lo que todos esperaban sobre Insúa: "Boludeces"

Augusto Batalla no ocultó su opinión tras los rumores de peleas y cortociruitos con Rubén Darío Insúa en San Lorenzo.

San Lorenzo de Almagro obtuvo el pase a la semifinal de la Copa Argentina y un referente del plantel no esquivó la polémica. Augusto Batalla se cansó de los rumores sobre una pelea con el entrenador, Rubén Darío Insúa, y dejó un contundente mensaje para los hinchas del "Cuervo" y los que intentaron instalar problemas.

San Lorenzo está a pocos meses de tener elecciones a presidente y evidentemente el clima político que se vive en el club impacta de lleno en el fútbol profesional. Más allá de que el rendimiento futbolístico del equipo no ha sido el mejor en las últimas semanas, surgieron versiones en redes sociales con respecto a un supuesto quiebre en la relación jugadores-cuerpo técnico que el propio arquero no esquivó.

El fuerte mensaje de Batalla en San Lorenzo

Minutos después de haber eliminado a San Martín de San Juan en San Luis, Batalla, que suele sincerarse ante los medios de comunicación, fue contundente sobre los rumores que circularon en Twitter en relación a una falta de compromiso de los futbolistas para con Insúa: "Se hablaron muchas boludeces, boludeces que uno cuando pasan los años y está en una institución grande sabe que son así. Está bueno hoy haber ganado como lo hicimos, con nuestra identidad y nuestra manera. Nosotros no escuchamos las pelotudeces que se dicen, no tenemos ninguna duda de lo que somos como grupo y como personas, y lo que dejamos dentro de la cancha".

Luego, el portero surgido en River Plate, continuó: "La gente sabe. No hay que consumir algunas boludeces de alguno que se levantó medio loco y puso una boludez en Twitter o en algún lado. Uno cuando pasan los años y está acostumbrado a jugar en una institución grande sabe que esto pasa. Nosotros pusimos el pecho como siempre y nos llevamos una victoria merecida. Ahora a pensar en Godoy Cruz, ya vamos a contar con Adam (Bareiro) que va a volver de su selección".

Además, el exarquero de Tigre y Atlético Tucumán sobre el estado del campo de juego contó que "la cancha estuvo bastante buena", remarcó que el viento y el polvo los complicaron, pero aclaró que "las condiciones eran las mismas para nosotros y para ellos", y explicó por qué decidieron regalarle camisetas a los hinchas del "Ciclón" que estuvieron en la tribuna: "Es martes, cinco de la tarde, a 800 o 900 kilómetros de casa y la gente estuvo. No era fácil un día de semana. Era una manera de agradecerle. Sabemos que están con nosotros. Por eso se decidió un regalo".

La palabra de Insúa sobre la supuesta crisis con el plantel de San Lorenzo

Insúa, que consiguió meter al equipo en una semifinal luego de seis años, también fue consultado sobre los supuestos inconvenientes con los jugadores y comentó: "No escuché nada. ¿Qué pasó? No me enteré ni escuché nada, estoy contento por el resultado. Le dimos mucha importancia a este torneo desde el inicio y ya estamos en semifinales, pero todavía queda mucho".