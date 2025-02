Alarma para Russo en San Lorenzo: un titular puede irse en este mercado de pases

Un titular del 'Ciclón', presente en el empate sin goles ante River el pasado domingo, recibió una oferta de un grande de Sudamérica.

San Lorenzo tuvo un arranque muy positivo en el Torneo Apertura 2025: el equipo está en la cuarta posición de la Zona B con siete puntos luego de ganarle a Talleres de Córdoba y Gimnasia y Esgrima de La Plata en las primeras dos fechas, y de empatar con River Plate el domingo pasado. A pesar del buen presente futbolístico, una noticia en los últimos días del mercado de pases generó preocupación en la institución de Boedo. Uno de los titulares del plantel dirigido por Miguel Ángel Russo es seguido de cerca por un grande de Sudamérica y podría emigrar en breve.

El futbolista en cuestión es Elián Irala, quien provocó el interés de Internacional de Porto Alegre, club que planea presentar una oferta formal durante la semana. Luego del interés que tuvo el empresario Foster Gillett en el volante de 20 años, ahora el cuadro brasileño que disputará esta temporada la Copa Libertadores quiere hacerse con sus servicios. "He hablado con gente cercana al acuerdo y la información que he recibido es que está muy avanzado, que está realmente cerca de llegar a un acuerdo. El Inter ha encontrado un centrocampista muy interesante que puede desempeñar esta segunda función y es un sector que el equipo necesita mucho", informó el periodista Douglas Demoliner del medio Vozes do Gigante.

En septiembre pasado, Irala renovó su contrato con el conjunto de Boedo hasta diciembre del 2027, con una cláusula de rescisión valuada en 15 millones de dólares. En 2024, San Lorenzo había recibido una oferta desde un club de Emiratos Árabes Unidos, que rondaba los 5 millones por el 75% del pase, pero finalmente no llegaron a un acuerdo en la operación.

Los números de Irala en San Lorenzo

Partidos: 59.

Goles: 2.

Asistencias: 1.

Venció a San Lorenzo en el Mundial de Clubes, ganó todo en Real Madrid y se acerca al Ciclón

San Lorenzo no deja de ser protagonista en el mercado de pases del 2025 y si bien ya terminó, todavía tiene la oportunidad de sumar a un refuerzo en la presente temporada 2025 para el plantel de Russo. Se trata de una figura internacional, que no sólo ganó todo lo que jugó con Real Madrid sino que también venció al "Ciclón" en aquella final del Mundial de Clubes disputada en Marruecos en 2014. Ahora, está a un paso de sumarse a dicho club, aunque aún no está definido su futuro.

A sus 34 años y luego de una extensa carrera en la que pasó por varios equipos, Asier Illarramendi suena cada vez más fuerte en las paredes del Nuevo Gasómetro. Es que fue ofrecido al conjunto de Boedo después de su desvinculación del Dallas FC. de la MLS de Estados Unidos y resta la confirmación por parte de la institución argentina. Luego de que no se concreten los arribos de Keylor Navas, Benjamin Lecomte o Andries Noppert -quienes también estuvieron cerca-, ahora San Lorenzo puede sumar una estrella europea más como sucedió en el 2024 con el vasco Iker Muniain.