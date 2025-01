A Russo le preguntaron por el francés que quiere San Lorenzo y entendió todo: "Estudiar"

A Russo le preguntaron por el francés que quiere San Lorenzo y entendió todo

San Lorenzo continúa más activo que nunca en el mercado de pases del fútbol argentino y volvió a ser noticia luego de que una nueva figura internacional suene para reforzar el plantel comandado por Miguel Ángel Russo. Luego de que el arquero neerlandés Andries Noppert apareciera en el radar de la dirigencia, ahora surgió la chance de que su colega francés Benjamin Lecomte sea refuerzo. Ante esta posibilidad, el DT habló con ESPN en la rueda de prensa y lanzó un particular comentario.

Siendo fiel a su manera de ser, "Miguelo" aprovechó la ocasión para dar su parecer con respecto a esta chance que está latente en Boedo. Por supuesto, el experimentado entrenador sabe que son sólo especulaciones hasta el momento, se lo tomó con humor e hizo reír a los periodistas presentes. Lejos de ser ingenuo, Russo marcó la cancha con sus palabras y continúa trabajando de cara a la temporada 2025 donde buscará que su equipo vuelva a ser protagonista.

"¿Tanto? Inglés sé, francés no. Tengo que estudiar. No digo nada... no me hagan estudiar francés", esbozó entre risas Russo en San Lorenzo cuando le preguntaron sobre el posible refuerzo de lujo en este mercado de pases. Lo cierto es que todavía no hubo acuerdo y quien está más cerca de llegar al club es Noppert. Sobre este último, el estratega dejó en claro en últimas declaraciones que es cauteloso al respecto y pide silencio para que llegue a buen puerto. "Lo que se hace en silencio, se hace; el resto no...", disparó munición gruesa el ex Boca.

El arquero francés Benjamín Lecomte suena en San Lorenzo de Almagro

Quién es Benjamin Lecomte, el arquero francés que suena en San Lorenzo

El arquero de 33 años nacido en París pasó por varios clubes desde su debut hasta la actualidad y hasta integró la lista de convocados en la Selección de Francia en la Liga de Naciones en dos partidos del 2018 aunque no sumó minutos. En cuanto a su carrera, el guardameta formó parte de Lorient de su país desde 2009 en adelante aunque se fue cedido a Dijon por no sumar minutos. En su regreso se convirtió en titular indiscutido hasta su partida a Montpellier en 2019. A su vez, en suelo galo también vistió los colores del Mónaco y en España se desempeñó tanto en Atlético de Madrid como en Espanyol de Barcelona.

Desde su debut en Primera División hasta la actualidad sumó un total de 386 partidos oficiales en los que recibió 486 goles. Por otro lado, mantuvo su valla invicta en 113 oportunidades y viene de disputar 14 encuentros en la actual temporada. De hecho, su club ocupa el último lugar en la tabla de posiciones de la Ligue 1 con 9 unidades con medio certamen jugado.

Todos los amistosos de San Lorenzo en enero del 2025

Nacional de Uruguay 0-1 San Lorenzo Peñarol de Uruguay vs. San Lorenzo - Jueves 16 de enero a las 22. San Lorenzo vs. Independiente del Valle (Ecuador) - Domingo 19 de enero a las 22.

El mensaje de Noppert a San Lorenzo que ilusiona a los hinchas

Andries Noppert se acerca cada vez más a San Lorenzo y los hinchas se ilusionan con el paso de los días. El arquero que enfrentó a la Selección Argentina representando a Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022 alcanzó un principio de acuerdo con el club de Boedo, pero también tuvo un inesperado gesto con la institución que rápidamente se conoció. Por supuesto, esto generó aún más expectativa con su llegada al fútbol argentino.

El puesto de arquero es una de las prioridades para Miguel Ángel Russo teniendo en cuenta la salida confirmada de Gastón "Chila" Gómez y la posible de Facundo Altamirano en el mercado de pases. Si bien uno de los primeros nombres que surgió fue el de Washington Aguerre -quien no acordó su continuidad en Peñarol de Uruguay-, ahora el neerlandés se perfila para ser parte del plantel. Antes de ello, dejó un mensaje que rápidamente repercutió en el "Ciclón". "Me encantaría jugar allí, jugué contra Argentina en el Mundial (de Qatar 2022) y sinceramente el clima que se vive ahí es diferente", se ilusionó el neerlandés desde Europa.