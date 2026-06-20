Saka se salta entrenamiento de Inglaterra para seguir programa individual de cara a choque con Ghana

El inglés Bukayo Saka reacciona en el triunfo contra Croacia

Por Lori ​Ewing

KANSAS CITY, EEUU. 20 jun (Reuters) - El extremo inglés Bukayo Saka se ‌perdió el entrenamiento ‌del viernes de cara al choque contra Ghana en el Mundial, y la asociación inglesa dijo que el jugador está siguiendo su propio programa mientras sigue recuperándose de una lesión ​en el ⁠tendón de Aquiles.

Saka lleva luchando ‌contra este problema desde marzo ⁠y el DT de ⁠Inglaterra, Thomas Tuchel, ha insistido en la necesidad de gestionar con cuidado la ⁠carga de trabajo del jugador ​de 24 años durante ‌el torneo.

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El extremo no ‌participó en la sesión celebrada en ⁠la concentración de Inglaterra en Kansas City, pero la FA no dio indicios de que su disponibilidad ​para ‌el partido del martes del Grupo L estuviera en duda.

Saka salió desde el banquillo en la victoria de Inglaterra 4-2 sobre ⁠Croacia en el debut y tuvo un impacto inmediato, ayudando a generar la jugada del de Marcus Rashford en los últimos minutos.

El jugador del Arsenal declaró antes del torneo que estaba dispuesto ‌a arriesgarse a jugar a pesar de la lesión con tal de participar en el Mundial, aunque Tuchel ha reconocido que es poco probable que ‌pueda ser titular y disputar cada partido de principio a fin.

Inglaterra lidera el Grupo ‌L tras ⁠la primera jornada y se enfrentará a Ghana el ​martes antes de cerrar la fase de grupos contra Panamá.

(Escrito por Julien Pretot; editado en español por Javier Leira)