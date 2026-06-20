Saka se salta entrenamiento de Inglaterra para seguir programa individual de cara a choque con Ghana

Por Lori Ewing
KANSAS CITY, EEUU. 20 jun (Reuters) - El extremo inglés Bukayo Saka se perdió el entrenamiento del viernes de cara al choque contra Ghana en el Mundial, y la asociación inglesa dijo que el jugador está siguiendo su propio programa mientras sigue recuperándose de una lesión en el tendón de Aquiles.
Saka lleva luchando contra este problema desde marzo y el DT de Inglaterra, Thomas Tuchel, ha insistido en la necesidad de gestionar con cuidado la carga de trabajo del jugador de 24 años durante el torneo.
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El extremo no participó en la sesión celebrada en la concentración de Inglaterra en Kansas City, pero la FA no dio indicios de que su disponibilidad para el partido del martes del Grupo L estuviera en duda.
Saka salió desde el banquillo en la victoria de Inglaterra 4-2 sobre Croacia en el debut y tuvo un impacto inmediato, ayudando a generar la jugada del de Marcus Rashford en los últimos minutos.
El jugador del Arsenal declaró antes del torneo que estaba dispuesto a arriesgarse a jugar a pesar de la lesión con tal de participar en el Mundial, aunque Tuchel ha reconocido que es poco probable que pueda ser titular y disputar cada partido de principio a fin.
Inglaterra lidera el Grupo L tras la primera jornada y se enfrentará a Ghana el martes antes de cerrar la fase de grupos contra Panamá.
(Escrito por Julien Pretot; editado en español por Javier Leira)