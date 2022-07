Polémica en Australia: siete rugbiers se niegan a vestir los colores del orgullo LGTBIQ+

Siete jugadores de rugby se negaron a vestir una camiseta con los colores del orgullo LGTBIQ+ por motivos religiosos y encendieron la polémica en Australia.

Siete jugadores de rugby en Australia se negaron a utilizar una camiseta con los colores del orgullo LGTBIQ+ y encendieron la polémica. Según aseguró su entrenador, los rugbiers tomaron esta decisión debido a motivos religiosos y, hasta el momento, no disputarían el próximo partido. El equipo que representan es el Manly Sea Eagles de Sidney, que jugará ante otro club de la misma ciudad australiana el jueves 28 de junio por la National League Rugby de dicho país.

Este caso también llegó a la política, ya que hasta el primer ministro Anthony Albanese opinó sobre lo sucedido y en diálogo con un medio local aseguró que: "Hay que respetar a todos por lo que son y que el deporte tiene que ser más inclusivo". Otra funcionaria ligada al deporte, Anika Wells, se sumó a estas declaraciones y en su Twitter agregó: "Todo es el mismo amor". Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las palabras del técnico.

"No vestirán la camiseta porque entra en conflicto con sus creencias culturales y religiosas. La intención de la camiseta es apoyar la defensa y los derechos humanos relativos a los movimientos de género, raza, cultura, capacidad y LGTBI. Lamentablemente, la ejecución de lo que pretendía ser una iniciativa extremadamente importante fue deficiente", sentenció el entrenador del equipo, quien a su vez pidió disculpas de manera pública.

La gran noticia es que las camisetas en venta se agotaron en menos de 24 horas. Según informó la cadena SBS, la indumentaria causó furor y los fanáticos no dudaron en adquirirla a través de la página web de la institución. Es que, más allá de la opinión de los siete rugbiers, el público no se negó y apoyó la decisión de utilizarlas con los mencionados colores.

