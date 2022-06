Qatar prohibiría el sexo fuera del matrimonio durante el Mundial y lo castigaría con siete años de cárcel

Meses antes del Mundial de Qatar 2022, desde dicho país tomaron una polémica decisión con respecto al sexo durante la Copa.

De cara al Mundial de Qatar 2022, las autoridades de dicho país -según trascendió- tomaron una polémica decisión con respecto al sexo extramatrimonial durante el certamen. Desde un importante medio británico informaron que la mencionada medida tendría una importante condena en caso de no cumplirla, por lo que preocuparía a los turistas de todo el mundo que asistan al país asiático.

En un comunicado emitido por el Comité Supremo de dicha nación, aseguraron que es un país conservador y las muestras públicas de afecto están mal vistas independientemente de la orientación sexual. Por otro lado, el presidente del Comité Organizador de la Copa del Mundo, Nasser Al-Khater hizo foco en esto último y sostuvo que todo el público que se haga presente en la Copa del Mundo estará seguro. Al margen de estas declaraciones, las sanciones que recibirían son sumamente graves.

"El sexo está muy fuera del menú, a menos que vengas como marido y mujer. Definitivamente no habrá aventuras de una noche en el Mundial. No habrá fiestas. Todos y todas deben mantener la cabeza fría, a menos que quieran arriesgarse a quedarse atrapados en prisión", comunicaron a través del medio inglés Daily Star con la fuente de una autoridad policial con respecto a este polémico tema. De no cumplir con esta norma, recibirían una condena de 7 años de cárcel.

Otro detalle que, sin dudas, llama y mucho la atención con respecto a esta Copa del Mundo es lo que sucede con la homosexualidad. De hecho, Al-Khater habló de esto en el mes de diciembre de 2021 y aseguró que "No está permitida en el emirato". Sin embargo, también prometió que los que conformen la comunidad LGTBIQ+ tienen derecho a viajar al país organizador del Mundial y asistir sin problemas a los partidos.

Cuándo comienza el Mundial de Qatar 2022: las fechas a tener en cuenta

El partido inaugural del Mundial de Qatar 2022 se jugará el 21 de noviembre en el Estadio Al Thumama de Doha a las 7 de la mañana (hora argentina). Por la primera jornada del Grupo A se enfrentarán Senegal y Países Bajos. Será el primer partido de la jornada que además contendrá dos duelos más: Qatar vs. Ecuador (13:00) por el Grupo A e Inglaterra vs. Irán (10:00) por el Grupo B. Desde Alemania 2006 el local juega el primer partido pero en este caso será la excepción.

La fase de grupos se extenderá hasta el viernes 2 de diciembre y quedarán definidos los 16 que avanzarán de ronda. Los octavos de final se jugarán entre el sábado 3 y el martes 6 de diciembre. El 9 y el 10 se jugarán los partidos de cuartos, el 13 y el 14 las semifinales y la gran final se disputará el 18 en el Lusail Stadium para darle el cierre a la Copa del Mundo.