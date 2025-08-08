Rosario Central vs Atlético Tucumán por Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Rosario Central vs Atlético Tucumán por Torneo Clausura: cuándo juegan

Rosario Central visitará a Atlético Tucumán este sábado con la ambición de mantener su racha invicta en el Torneo Clausura 2025 y seguir en los puestos de arriba de la tabla. El Canalla, que cuenta con los refuerzos estelares de Ángel Di María y Alejo Veliz, enfrentará a un Decano que viene de caer ante Deportivo Riestra pero que mantiene un sólido invicto como local y llega motivado tras eliminar a Boca en la Copa Argentina.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Rosario Central y Atlético Tucumán, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Rosario Central y Atlético Tucumán?

El partido entre Rosario Central y Atlético Tucumán por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura se jugará este sábado 9 de agosto de 2025, a partir de las 20:45 horas (hora argentina) en el estadio Monumental José Fierro de San Miguel de Tucumán. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports Premium y estará dirigido por el árbitro Fernando Echenique.

El conjunto rosarino llega a este compromiso en un gran momento, manteniéndose invicto en este inicio del Torneo Clausura tras empatar ante Godoy Cruz, vencer a Lanús y conseguir un empate sin goles ante San Martín de San Juan en su último partido. Esta racha le permite al equipo de Ariel Holán mantenerse en los puestos de arriba de la tabla, buscando consolidarse entre los mejores del campeonato.

Una de las grandes novedades para este encuentro es el posible cambio táctico que evalúa Holán, quien viene probando en los entrenamientos el paso del tradicional 4-2-3-1 a un esquema 4-3-3. Esta modificación busca optimizar el rendimiento de Ángel Di María y Alejo Veliz, generando nuevas sociedades en el campo de juego, especialmente para que el ex Real Madrid pueda participar con mayor frecuencia y eficiencia en el juego del Canalla.

Como visitante, Rosario Central contará con el apoyo de su hinchada, ya que la Liga Profesional autorizó la presencia de 2500 hinchas populares y 240 plateas para los seguidores canallas. Esta será la segunda vez en el torneo que los hinchas de Central podrán acompañar al equipo como visitantes, repitiendo lo ocurrido en el triunfo ante Lanús en La Fortaleza.

Por su parte, Atlético Tucumán llega a este duelo tras cortar una racha de cinco partidos sin derrotas al caer 1-0 ante Deportivo Riestra en el Bajo Flores. Los dirigidos por Lucas Pusineri buscarán recuperarse de ese tropiezo y aprovechar su fortaleza como local, donde se mantienen invictos en lo que va del torneo.

El Decano viene de protagonizar uno de los momentos más destacados de su temporada al eliminar a Boca Juniors en los 16avos de final de la Copa Argentina, un triunfo que generó gran expectativa en el ambiente tucumano. Ahora, el equipo se prepara para enfrentar a Newell's en los octavos de final del certamen copero, programado para el 13 de agosto en Salta.

Para este encuentro, las autoridades han dispuesto un importante operativo de seguridad debido a la presencia de hinchas visitantes de Rosario Central en el Monumental José Fierro. Además, Pusineri cuenta con buenas noticias en el aspecto deportivo, ya que los futbolistas Kevin López, Leandro Díaz, Mateo Coronel y Marcelo Ortiz se recuperaron de sus respectivas lesiones y estarán disponibles para el duelo ante el Canalla.

Formaciones probables de Atlético Tucumán y Rosario Central

Ariel Holán se encuentra evaluando importantes modificaciones tácticas para este partido. El entrenador viene probando en los entrenamientos el abandono del doble cinco que utilizó en los últimos encuentros, cambiando del esquema 4-2-3-1 hacia un 4-3-3 que le permita insertar de mejor manera a sus refuerzos estelares en el funcionamiento del equipo.

Esta variante táctica implicaría el ingreso de Emanuel Coronel en lugar de Federico Navarro o Franco Ibarra en el mediocampo, generando corrimientos posicionales importantes. Coronel ocuparía el lateral derecho para que Enzo Giménez se adelante como interno derecho, creando una nueva sociedad en el sector derecho del campo junto a Di María. Además, regresarían Facundo Mallo tras superar un problema muscular y Jaminton Campaz en lugar de Juan Cruz Komar y Giovanni Cantizano respectivamente.

Por el lado de Atlético Tucumán, Lucas Pusineri podría retornar al equipo que eliminó a Boca en la Copa Argentina, alejándose de la formación que planteó ante Deportivo Riestra. El técnico mantendría la línea de cinco defensores que le dio buenos resultados en el certamen copero, pero realizaría rotaciones en el mediocampo y la delantera.

La principal duda del entrenador del Decano se encuentra en el ataque, donde debe definir el acompañante de Leandro Díaz. Las opciones son Mateo Coronel, quien viene siendo titular en los últimos partidos, o Mateo Bajamich, que es la primera alternativa desde el banco y viene compitiendo por ganarse un lugar en el once inicial. El resto de la formación se mantendría sin grandes modificaciones respecto al equipo que protagonizó la hazaña ante el Xeneize.

Probable formación de Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela, Ignacio Galván; Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy; Mateo Coronel, Leandro Díaz.

Probable formación de Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Ángel Di María, Alejo Veliz, Jaminton Campaz.

Atlético Tucumán vs Rosario Central: Ficha técnica