La revelación de Rodolfo D'Onofrio sobre su futuro en la política: "Me gustaría"

Rodolfo D'Onofrio reveló en una entrevista con TyC Sports cuál sería su futuro en la política argentina.

Rodolfo D'Onofrio estuvo en Líbero VS de TyC Sports en una extensa entrevista en la que habló de su pasado como presidente de River, el presente del club y su futuro en la política. Además, se refirió a los dirigentes de nuestro país desde el regreso de la democracia hasta Alberto Fernández. Por otro lado, contó lo que vivió en la final de la Copa Libertadores disputada en 2018 en Madrid ante Boca Juniors y su relación con Daniel Angelici.

Uno de los presidentes a los que más elogió en una de las preguntas que hizo el periodista de la mencionada señal televisiva fue a Carlos Menem. Sobre este último sostuvo: "Yo diría que fue, de la democracia para acá, el mejor presidente de la Argentina". Si bien la respuesta fue por demás corta, dejó más que claro cuáles son sus preferencias a nivel político.

Sobre Alberto Fernández dio detalles de cómo se conocieron y agregó: "Es alguien que conocí en la época en la que él era superintendente de seguros, yo era presidente una asociación de compañías de seguros, no nos llevábamos bien y teníamos diferencias. Siempre voy a creer en los presidentes que realmente hacen todo lo posible para sacar adelante el país. Le está costando bastante pero ojalá se oriente".

Sin guardarse nada, fue muy crítico con Mauricio Macri en la función que cumplió hasta 2019: "Se propuso llegar a ser presidente y lo logró, tiene un mérito. Creo que nos perdimos una buena oportunidad en ese momento para que el país pudiera cambiar algunas cosas. Lo tomo como un fanático hincha de Boca que en ese tiempo se equivocó".

El deseo de Rodolfo D'Onofrio de meterse en política.

"A qué argentino no le va a gustar ser presidente de la Nación. Me gustaría, creo que cualquier ciudadano argentino que se sienta que tiene alguna capacidad para poder hacer algo debe sentir que bueno sería poder ser presidente de la Nación para dar una mano y cambiar al país y podamos transformar en un país donde no exista el hambre que hay y la inflación"

Cómo vivió Angelici la final en Madrid

"Los goles de Madrid fueron los que más sentí, pero gritar no pude gritar mucho porque estaba en el palco de honor del Real Madrid. En el primer gol, de Pratto, yo estaba sentado, callado con una revolución interna pero no lo grité por respeto. Angelici no estaba por que no quiso venir por cábala, porque cada vez que vimos clásicos juntos perdió. Cuando Quintero hace el suyo fue impresionante pero no lo grité. Y en el tercero me doy vuelta de espaldas al gol y pegué un grito infernal", contó en TyC Sports.