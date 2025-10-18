"Últimos partidos": los dos "peso pesados" de River que se van en 2026

Dos referentes de River podrían irse como libres.

En una temporada donde los resultados deportivos negativos se acumulan, es bastante normal que comience a sonar qué jugadores podrían marcharse en diciembre cuando el mercado de pases abra. Los rumores indican que dos figuras de gran peso dentro del plantel de River podrían salir por medio de la libertad de acción. Una decisión que no estaría atada a la presencia o no de Marcelo Gallardo en el banco de suplentes del estadio Monumental.

Son varios los jugadores que deben resolver sus futuros dentro del plantel del "Millo", pero hay dos que en particular se encuentran en el ojo de la tormenta. Uno por su edad, y el otro por su nivel, que está muy lejos de lo que supo mostrar. La paciencia de los hinchas comenzó a agostarse y esto puede que influya en la decisiones de los futbolistas que podrían llegar a considerar un cambio de aire para descomprimir.

Dos referentes de River podrían irse como libres.

"Estamos a los últimos partidos de Enzo Pérez con la camiseta de River. Por la información que tengo de los cinco jugadores que tenemos en la placa, River no inició charlas para renovarle. Es casi seguro que el capitán no sigue y ahí veremos qué hace. Lo más probable es que no renueve", expresó Gustavo Yarroch en F90. Una de las posibilidades es que regrese a Deportivo Maipú para ponerle fin a su carrera en el lugar que le dio la posibilidad de debutar como profesional.

Por otro lado, hay un segundo nombre que desde hace un tiempo es protagonista de comentarios sobre una salida cuando su contrato llegue a su fin. "Miguel Borja tiene un pie y medio afuera de River. Voy a contar algo que no había trascendido, el delantero tiene la doble ciudadanía pero para mí lo que puede cambiar el escenario es que el 'Millo' llegue a la final de la Copa Argentina y él haga los goles. A esto solo lo podría modificar un cambio abrupto en su presente futbolístico", profundizó el periodista.

El delantero colombiano comienza a ser vinculado con equipos argentinos, como es el caso de Vélez e Independiente, pero también con otros del exterior. Uno de ellos es Tigres de México, que lo quiso adquirir después del Mundial de Clubes. Sin embargo, el club ofreció una suma de dinero baja en relación a las pretensiones de River. Tampoco hay que descartar que desde Medio Oriente lo tienten con un salario en dólares impagable para el fútbol argentino.

¿Qué va a pasar con Gallardo?

La continuidad de Marcelo Gallardo es bastante particular, debido a que su vínculo culmina el próximo 31 de diciembre. Por el momento se desconoce si será renovado o no. En parte porque el "Muñeco" se encargará de realizar una evaluación de lo que viene siendo su segundo ciclo y determinará si está en condiciones de seguir al mando del primer equipo.

Otro elemento a considerar es que las próximas elecciones en River pueden llegar a ser un factor más que determinante, debido a que no todos los candidatos aseguran su continuidad. Algunos buscarán reunirse con el DT para ofrecerle un cambio dentro de la estructura de fútbol y esto podría desatar diferencias.