Torneo Clausura: Cuántas chances hay de un Boca-River en la final

Hay una pequeña chance de que se crucen en una final pero depende de un milagro

El fin de semana expuso que varios equipos aseguraron su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura y esto permite divisar las chances de que Boca y River nuevamente se crucen en un campo de juego. A falta de ciertos detalles, el partido se disputaría en la Bombonera, debido a que los dirigidos por Claudio Úbeda culminaron como líderes de su zona y la ventaja deportiva los favorece de gran manera.

A pesar de que tuvo un partido para el olvido frente a Vélez, en donde remató dos veces durante los 90 minutos, el "Millonario" estará presente al menos en un duelo de la siguiente ronda del certamen. Mientras que el Xeneize le ganó de manera muy cómoda al Tigre en su casa y con sus hinchas para confirmar el buen rendimiento que adquirió en el tramo final de la zona campeonato. Los dos podrían llegar a cruzarse, pero lamentablemente no va a ser en el marco de una final que se va a disputar en la provincia de Santiago del Estero.

Solo podrán verse las caras en la Bombonera porque Boca fue mejor que River en la fase campeonato

De acuerdo con las posiciones que se registraron, River y Boca solo se podrían cruzar en una hipotética semifinal porque están del mismo lado del cuadro de eliminación pero en extremos opuestos. Un partido que el conjunto de Marcelo Gallardo se encuentra muy obligado a superar si quiere participar de la Copa Libertadores en la fase de grupos y evitar la instancia de repechaje que suele arrancar en febrero. Por otro lado, los dirigidos por Claudio Úbeda sueñan con consagrarse campeones para tener un regreso al plano internacional con un envión anímico más que importante.

Por otro lado, hay una pequeña chance de que se crucen en una final pero es necesario que Gimnasia de La Plata gane su partido por una diferencia de 11 goles sobre Platense. Esto es producto de que la victoria lo dejará con los mismos puntos que el "Millonario", pero la diferencia de gol es claramente desventajosa para el Lobo, que dispone de un -5 entre tantos convertidos y recibidos.

¿Cómo están los cruces por ahora?

1A vs. 8B: Boca vs. Sarmiento

vs. 4B vs. 5A: Vélez vs. Argentinos Juniors

vs. 2B vs. 7A: Lanús vs. Tigre

vs. 3A vs. 6B: Unión vs. River

1B vs. 8A: Rosario Central vs. Estudiantes

vs. 4A vs. 5B: Central Córdoba vs. San Lorenzo

vs. 2A vs. 7B: Racing vs. Talleres

vs. 3B vs. 6A: Riestra vs. Barracas Central

El formato de disputa

Por otro lado, el reglamento del Torneo Clausura señala que los partidos correspondientes a octavos, cuartos y semifinal se van a disputar en el campo de juego del club mejor ubicado en la tabla de campeonato. Además, se debe considerar que se cambió la normativa y se decidió agregar dos tiempos suplementarios de 15 minutos en caso de que se registre un empate en los 90, que podría decantar en una ronda de penales.

En tanto que la gran final del campeonato pasará a disputarse nuevamente en el Estadio Único Madre de Ciudades de la provincia de Santiago del Estero en la jornada del 13 de diciembre. El conquistador del certamen tendrá la chance de disputar el Trofeo de Campeones frente a Platense, que fue el ganador del Torneo Apertura. Lo particular de este duelo es que se va a jugar en la localidad de San Nicolás en la noche del 20 de diciembre.