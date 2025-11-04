Cuáles son todos los presidentes que River tuvo en la historia: uno por uno, la lista completa

River celebró el pasado 1 de noviembre una nueva elección de presidente, que lo consagró a Stefano Di Carlo como nuevo mandamán de la institución de Núñez. Una historia de más de 120 años en donde han pasado muchas dirigencias. Y un club que ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los más grandes a nivel argentino y mundial. Vale destacar que estos últimos comicios, el "Millonario" batió record de votantes, con más de 25 mil socios que se hicieron presentes.
El nuevo presidente del club no será el más joven de la historia, pero sí se convirtió en el segundo de menor edad (36 años) en ser electo, debido a que Leopoldo Bard, el primero de todos, no asumió el cargo a través de los comicios al ser uno de los socios fundadores de River Plate. El más joven continúa siendo Antonio Vespucio Liberti, quien fue elegido con 31 años en 1933 y el estadio del club lleva su nombre en homenaje a su gestión.
Uno por uno, todos los presidentes que tuvo River en su historia
- Leopoldo Bard: 1901–1908
- José Bernasconi: 1909–1911
- Antonio Zolezzi: 1912
- Benito Cassanello: 1913
- Enrique Zanni: 1914–1916
- Livio Ratto: 1917–1918
- Melon Buzzatto: 1919–1920
- José Bacigaluppi: 1921–1925 y 1928–1931
- Antonio Zolezzi: 1925–1927
- Luis T. Minuto: 1932
- Ángel Molinari: 1932
- Antonio Vespucio Liberti: 1933–1935, 1939, 1943–1952 y 1960–1967
- José J. Degrossi: 1936–1938 y 1940–1942
- Enrique Pardo: 1953–1959
- Roberto Llauró: 1967
- Julián Kent: 1968–1973
- Rafael Aragón Cabrera: 1974–1983
- Hugo Santilli: 1984–1989
- Osvaldo Di Carlo: 1989
- Alfredo Davicce: 1989–1993 y 1993–1997
- David Pintado: 1997–2001
- José María Aguilar: 2001–2005 y 2005–2009
- Daniel Alberto Passarella: 2009–2013
- Rodolfo D’Onofrio: 2013–2017 y 2017–2021
- Jorge Brito: 2021-2025
- Stefano Di Carlo: presente
Quién es Stefano Di Carlo, el nuevo presidente de River
Di Carlo es nieto de Osvaldo "Titi" Di Carlo, quien fue presidente de River entre 1989 y 1993, y bisnieto de Ángel Di Carlo, otro histórico dirigente de la entidad durante el mandato de Antonio Vespucio Liberti. En 2018, con solo 27 años, se convirtió en el vicepresidente más joven de la historia de River, cargo que ocupó hasta 2021. Y durante la gestión de Brito fue el secretario general del club, donde tuvo iniciativas como River ID, plataforma digital oficial del club que centraliza la gestión de socios e hinchas, permitiendo realizar trámites como la compra de entradas, la renovación de abonos y el acceso a beneficios exclusivos.
Los presidentes con más títulos en la historia de River
- Rodolfo D’Onofrio: 15 (8 nacionales, 7 internacionales)
- José J. Degrossi: 12 (9 nacionales, 3 internacionales)
- Alfredo Davicce: 9 (7 nacionales, 2 internacionales)
- Rafael Aragón Cabrera: 7 (7 nacionales)
- Antonio Vespucio Liberti: 6 (4 nacionales, 2 internacionales)
- Jorge Brito: 4 (4 nacionales)