Cuáles son todos los presidentes que River tuvo en la historia: uno por uno, la lista completa

River celebró el pasado 1 de noviembre una nueva elección de presidente, que lo consagró a Stefano Di Carlo como nuevo mandamán de la institución de Núñez. Una historia de más de 120 años en donde han pasado muchas dirigencias. Y un club que ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los más grandes a nivel argentino y mundial. Vale destacar que estos últimos comicios, el "Millonario" batió record de votantes, con más de 25 mil socios que se hicieron presentes.

El nuevo presidente del club no será el más joven de la historia, pero sí se convirtió en el segundo de menor edad (36 años) en ser electo, debido a que Leopoldo Bard, el primero de todos, no asumió el cargo a través de los comicios al ser uno de los socios fundadores de River Plate. El más joven continúa siendo Antonio Vespucio Liberti, quien fue elegido con 31 años en 1933 y el estadio del club lleva su nombre en homenaje a su gestión.

Uno por uno, todos los presidentes que tuvo River en su historia

Leopoldo Bard: 1901–1908

José Bernasconi: 1909–1911

Antonio Zolezzi: 1912

Benito Cassanello: 1913

Enrique Zanni: 1914–1916

Livio Ratto: 1917–1918

Melon Buzzatto: 1919–1920

José Bacigaluppi: 1921–1925 y 1928–1931

Antonio Zolezzi: 1925–1927

Luis T. Minuto: 1932

Ángel Molinari: 1932

Antonio Vespucio Liberti: 1933–1935, 1939, 1943–1952 y 1960–1967

José J. Degrossi: 1936–1938 y 1940–1942

Enrique Pardo: 1953–1959

Roberto Llauró: 1967

Julián Kent: 1968–1973

Rafael Aragón Cabrera: 1974–1983

Hugo Santilli: 1984–1989

Osvaldo Di Carlo: 1989

Alfredo Davicce: 1989–1993 y 1993–1997

David Pintado: 1997–2001

José María Aguilar: 2001–2005 y 2005–2009

Daniel Alberto Passarella: 2009–2013

Rodolfo D’Onofrio: 2013–2017 y 2017–2021

Jorge Brito: 2021-2025

Stefano Di Carlo: presente

Quién es Stefano Di Carlo, el nuevo presidente de River

Di Carlo es nieto de Osvaldo "Titi" Di Carlo, quien fue presidente de River entre 1989 y 1993, y bisnieto de Ángel Di Carlo, otro histórico dirigente de la entidad durante el mandato de Antonio Vespucio Liberti. En 2018, con solo 27 años, se convirtió en el vicepresidente más joven de la historia de River, cargo que ocupó hasta 2021. Y durante la gestión de Brito fue el secretario general del club, donde tuvo iniciativas como River ID, plataforma digital oficial del club que centraliza la gestión de socios e hinchas, permitiendo realizar trámites como la compra de entradas, la renovación de abonos y el acceso a beneficios exclusivos.

