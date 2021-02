Tiembla River: la frase Gallardo que puso en duda su continuidad

Marcelo Gallardo puso en duda su continuidad en River

Tiembla el mundo River. Marcelo Gallardo dio una conferencia de prensa que parecía ser tranquila, sin mayores contratiempos para el Millonario, hasta que el DT tiró una bomba que hizo tambalear a los hinchas.

“No vengo a comunicar mi continuidad. Vengo a comunicar que dentro de los proceso normales hay muchas cosas para evaluar y seguimos evaluando. No es que voy a tomar una decisión porque no presiono a nadie, sólo quiero que me digan a dónde estamos y hacia dónde vamos. Y si tenemos el mismo deseo de ir hacia el mismo lado. En eso estamos trabajando, no es fácil”, expresó el entrenador de River.

En cuanto al mercado de pases, Gallardo definió que el club de Nuñez trata "de evaluar posibilidades en mercados que no son fáciles, en momentos que no son fáciles. Dentro de todo eso tratamos de sostener lo que tenemos que es valioso y lo que no podamos sostener, estaremos en condiciones de evaluar posibilidades. Dentro de esas posibilidades vemos cómo nos vamos armando nuevamente. Esto significa que quedarse es seguir siendo entusiasta para mantener una vara que ya está por lo menos en la competencia”, reflexionó.

Gallardo sostuvo que River está a un paso de incorporar al defensor Jonathan Maidana y también al futbolista paraguayo David Martínez. Por otra parte adelantó que Sebastián Driussi quiere volver a Nuñez, pero todo depende del club ruso Zenit.

“Ir por la misma senda para mí es tener en claro qué queremos hacer, hacia dónde queremos ir. No es solamente que traigan refuerzos. Tratamos de ser muy sensatos con las cosas que solemos hacer. Han visto que nuestros mercados no han sido muy rutilantes, han sido cosas puntuales. Buenos jugadores con proyección. Pero teníamos un sentido de equipo: tratar que el tiempo y el trabajo nos dé la posibilidad de posicionarnos y hacer buenos equipos. Tenemos que entender que eso de sostenernos ha sido de muchísimo esfuerzo. Tenemos que ver y ser honestos de ver si podemos seguir yendo hacia delante mismo en esta situación delicada de pandemia. Seguir activos, seguir activos es no hacer la plancha. Tenemos que seguir estando activos dentro de las posibilidades que tenemos. Ha sido así siempre. Y en eso hemos sido bastantes compatibles”, advirtió.

Como es habitual cada vez que termina la temporada, el Muñeco realiza un profundo análisis de todas las áreas para determinar si sigue al mando del equipo o no: “Uno no está por estar. Porque está cómodo, porque se siente en un espacio confortable donde a uno lo valoran y lo quieren. Sino que está porque necesito esa vara, esa exigencia que hemos tenido todos estos años. En eso estamos todos involucrados. Si siento que hay algo que se rompe, que ya no sentimos lo mismo, en eso soy muy cuidadoso en las formas, de tratar de comunicar de la mejor manera posible dónde estamos parados. Por eso me tomo ese tiempo”.

En relación al arribo de refuerzos, y luego de repasar varios nombres que podrían arribar, aclaró con la posible partida de Ignacio Fernández como ejemplo: “El equipo necesita inyectarse de movimiento y competencia. Si sale Nacho (Fernández), claramente necesitamos traer un jugador. Pero ya necesitábamos traer un jugador antes que se fuera Nacho. No es fácil”, agregó.