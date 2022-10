Se fue Gallardo y hay preocupación por la sangría de jugadores en River: ¿Quiénes se pueden ir?

El último domingo Marcelo Gallardo se despidió de la gente de River en un Monumental repleto y lleno de emociones. El entrenador le dijo adiós a su gente y, posiblemente, mucho de los jugadores que estuvieron cerca de él en las últimas jornadas también se irán hacia nuevos rumbos. Ahora se espera que la sangría también llegue a los futbolistas.

En las últimas horas se conoció que hubo varios futbolistas que tienen chances -y deseos- de abandonar el club, en el medio los dirigentes tratan de sostener las decisiones hasta que, finalmente, haya un nuevo entrenador. El pedido sostiene que las decisiones se tomen una vez que el director técnico esté confirmado. Belgrano de Córdoba, por otro lado, se quiere llevar a Matías Suárez y ya está pensando en repatriarlo tras lograr el ascenso a Primera División.

Vale recordar, que el jugador cordobés abandonó el club cuando Belgrano descendió y ahora luego de haber conseguido el título con Guillermo Farré, el delantero podría regresar a Barrio Alberdi. De esta forma, quieren contar con el atacante de 34 años como refuerzo estelar. Entre el adiós, según se conoció, Juan Fernando Quintero tiene chance de irse hacia la MLS de Estados Unidos, mientras que también se especula con que Enzo Pérez y Franco Armani también abandonen la institución. El primero de ellos tiene una posibilidad de irse a Estudiantes de La Plata, una vez más, mientras que también aparece en el horizonte el club Maipú de Mendoza, uno de los clubes que lo vio nacer.

Con respecto al arquero, Franco Armani, fue tentado una vez más por Atlético Nacional y no se descarta que, para fin de año, el jugador se vaya una vez más a Colombia. Por otro lado, sin rumbo fijo, pero con grandes posibilidades de abandonar la institución hay diferentes jugadores que no rindieron o que no tienen la banca de los hinchas en la institución. Entre ellos están Leandro González Pirez, Tomás Pochettino, Andrés Marcelo Herrera y José Paradela, uno de los grandes cuestionados por la hinchada.

Gallardo se despedirá de River con dos amistosos ante rivales extranjeros

Los elegidos en esta oportunidad son Colo Colo de Chile y Betis de España. De hecho, la dirigencia encabezada por el presidente Jorge Brito viene negociando hace varios meses la posibilidad de afrontar dos encuentros en la previa al arranque del Mundial de Qatar 2022.

Con los compromisos ante los chilenos y los españoles practicamente acordardos, todavía no se conocen las fechas ni los horarios de los mismos. El cotejo frente a Racing en Avellaneda sería el próximo domingo 23 de octubre, por lo que los duelos con Colo Colo y Betis serían a fines de octubre o a principios de noviembre.