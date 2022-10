River y el explosivo mensaje de un excandidato a Presidente: "Vergonzoso"

Antonio Caselli, excandidato a Presidente de River, calificó como "lamentable y vergonzoso" que su equipo le haya ganado a Racing y le diera el título a Boca.

La victoria de River por 2-1 frente a Racing en El Cilindro de Avellaneda facilitó el título de Boca en la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino, por lo que muchos hinchas del "Millonario" están molestos por haberle servido en bandeja el campeonato al archirrival histórico. Entre ellos se encuentra Antonio Caselli, un excandidato a presidente del club.

A través de su cuenta oficial de Twitter y de la entrevista con Radio La Red (AM 910), el empresario de 54 años se despachó con mensajes explosivos contra el equipo de Marcelo Gallardo por haber derrotado en la 27° y última fecha al máximo adversario del "Xeneize" en la lucha por el trofeo. Incluso, calificó el triunfo del conjunto de Núñez como "lamentable y vergonzoso".

El explosivo mensaje de Caselli tras la victoria de River vs. Racing que le dio el título a Boca: "Llévenlos al museo"

El dirigente opositor apeló a su cuenta oficial de Twitter y estalló: "Lamentable, vergonzoso, esto no se olvida mas", comenzó. Además, siguió a pleno con el descargo y pidió: "Somos de River, llévenlos al museo y cuéntenles la historia del club".

El terrible mensaje de un excandidato a Presidente de River tras ganarle a Racing.

El empresario profundizó: "Enséñenle qué fue River, y quien nunca tiene que ganar si River no es campeón". Por último, apuntó contra el director nacional de arbitraje y solicitó irónicamente que "vayan a festejar con Federico Beligoy".

Marcelo Gallardo valoró lo hecho la victoria de River ante Racing: "Respeto y dignidad"

Luego del triunfo de su equipo en Avellaneda, el entrenador opinó: "En un país donde se sospecha de todo, donde todo es tan cruzado, mezquino y parece tan vacío de valores, creo que desde el fútbol a veces tenemos la posibilidad de sembrar semillas que signifiquen que mas allá de todo se puede tener respeto y dignidad por la pasión que nos genera este deporte".

"Entiendo que haya hinchas enojados o frustrados, pero creo que es la manera de entender que nosotros tenemos que representar de esos valores de ganar o perder", añadió "El Muñeco". "La dignidad del sentimiento hacia lo que somos tiene muchísimos valor y estoy contento y orgulloso", insistió el DT más veces campeón de la historia de la institución.

A modo de balance de lo que fue un frustrante 2022 para River, el técnico manifestó tras su último encuentro: "Mas allá de haber beneficiado a nuestro eterno rival, siento orgullo de tener esta paz interna". "Mas allá de no tener un año bueno futbolísticamente, sí tuvimos un proceso enorme de muchísimas lindas cosas cosas vividas", profundizó. Y concluyó: "Sobre todo, cerrarlo de esta manera donde no teníamos nada en juego, pero si teníamos que resguardar nuestra dignidad, porque de lo demás no se vuelve".