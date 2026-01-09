Exenviado de la ONU avanza contactos para la Junta de Paz de Trump en Gaza

Palestinos inspeccionan el lugar del ataque israelí del jueves contra una casa, en el centro de la Franja de Gaza

Por Ali Sawafta y Rami ‍Ayyub

RAMALA, Cisjordania, 9 ene (Reuters) - El exenviado de la ONU encargado de dirigir la denominada Junta de Paz para Gaza de Donald Trump se reunió ‍el viernes con un alto ⁠funcionario de la Autoridad Palestina, mientras el presidente estadounidense sigue adelante con su plan para el futuro del enclave.

Se espera que Trump anuncie la composición de la junta este mes, posiblemente ya la semana que viene, dijo un representante estadounidense. Presentada como parte de un Gobierno de transición, la junta es un componente importante del plan por fases de Trump para detener la guerra entre Israel y Hamás.

La primera fase del plan de Trump, que incluía un alto el fuego y un ‌acuerdo de liberación de rehenes, se ha visto perturbada por problemas ⁠como los ataques aéreos israelíes en Gaza ⁠que han matado a cientos de personas, la negativa de Hamás a desarmarse y los retrasos israelíes en la reapertura del paso fronterizo de Ráfah de Gaza con ‍Egipto.

Aunque las dos partes se acusan mutuamente de incumplir el acuerdo, Trump dice que quiere pasar a la segunda fase, ⁠una progresión que implicaría el establecimiento de ‌la Junta de Paz y un despliegue aún por acordar de fuerzas de mantenimiento de la paz.

MLADENOV MANTIENE CONVERSACIONES EN RAMALA

Nickolay Mladenov, exenviado de la ONU para Oriente Próximo que se espera represente a la Junta sobre el terreno, se reunió el viernes con Huseín al-Sheikh, alto responsable de la Autoridad ‌Palestina (AP), en la ‌ciudad ocupada de Ramala, en Cisjordania, según informó el dirigente palestino en la red social X.

Los dos hombres discutieron "la situación en la Franja de Gaza, las formas de pasar a la segunda fase y los mecanismos para aplicar el plan (de Trump)", dijo Sheikh.

No se prevé que ​Mladenov se reúna con el presidente de la AP, Mahmoud Abbas, según una fuente familiarizada con el asunto. Según el plan de Trump, la AP acabaría asumiendo el control de Gaza de manos de la Junta de Paz.

Israel ha rechazado cualquier implicación de Hamás, que dirigía Gaza antes de la guerra, pero también se ha opuesto al Gobierno de la AP, el organismo creado en virtud de los acuerdos de paz ‍provisionales de Oslo hace tres décadas que tiene un poder de gobierno limitado en Cisjordania.

El jueves, Mladenov se reunió en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y algunos de sus principales asesores, según informó la oficina de Netanyahu en un comunicado. Netanyahu reiteró la posición de Israel de que Hamás debe ser desarmado ​y Gaza debe ser desmilitarizada, en línea con el plan de Trump, según el comunicado.

La oficina de Netanyahu describió a Mladenov como "listo para convertirse en el director de la ​Junta de Paz de la Franja de Gaza".

La junta, que se espera que también incluya a responsables de los aliados de Estados Unidos en Europa ⁠y Oriente Próximo, supervisaría un comité de tecnócratas palestinos.

Mladenov, expolítico búlgaro, fue enviado de la ONU para Oriente Próximo desde Jerusalén entre 2015 y 2020.

(Información adicional de Alexander Cornwell en Jerusalén; edición de Timothy Heritage; editado en español por Patrycja Dobrowolska)