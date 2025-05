River va con todo: el refuerzo que quiere Marcelo Gallardo para el Mundial de Clubes

River Plate pone la cabeza en el Mundial de Clubes: el refuerzo de jerarquía que quiere Marcelo Gallardo para el torneo de Estados Unidos.

El 2025 de River Plate tendrá una planificación especial por las competencias que se aproximan a mitad de temporada y ya comenzó a pensar en el mercado de pases. Pensando en el Mundial de Clubes, el "Millonario" avanzó con Lucas Beltrán para que se convierta en el primer refuerzo de Marcelo Gallardo. Sin embargo, la situación no parece sencilla por varias cuestiones.

Desde hace varios meses que la dirigencia viene "coqueteando" con el jugador surgido de las inferiores de Núñez y, según informó este jueves 22 de mayo TyC Sports, dieron un paso más firme. Directivos de River se contactaron con la representación de Beltrán para hacerle saber el deseo de volver a contar con él para el mencionado certamen intercontinental, pero la primera respuesta no habría sido satisfactoria.

River quiere a Beltrán como refuerzo para el Mundial de Clubes: cuánto vale hoy

En primer lugar, Fiorentina pide 12 millones de dólares por un alto porcentaje de su ficha, luego de haber abonado por él 27 millones a mediados del 2023. Además, otro punto que sería determinante es que el delantero, de 24 años, se encuentra feliz en Italia y cree que no es el momento de volver a Argentina. Incluso, a mediados de marzo pasado, el propio cordobés había deslizado que quería continuar jugando en Europa: "No puedo mentir, está en mi deseo. Siento que tengo muchos sueños por cumplir en River todavía, pero creo que me veo por un tiempo en estos lados... Será cuestión de tiempo".

Si bien había comenzado la actual temporada como titular, con el correr de los partidos fue perdiendo lugar y quedó relegado al banco de suplentes, sin embargo seguirá peleando por su oportunidad. En lo que va de la actual campaña en el conjunto "Viola", el "Vikingo" marcó 5 goles y brindó 5 asistencias en 32 partidos de la Seria A de Italia.

Los números de Beltrán en Fiorentina

Partidos: 97.

Goles: 16.

Asistencias: 9.

Chau River: los jugadores que pueden irse en el próximo mercado de pases

Santiago Simón

Todo indica que el volante que debutó en el "Millonario" con el 'Muñeco', y tuvo su mejor nivel cuando compartía el verde césped con Julián Álvarez, se iría a finales de junio. El volante de 22 años, que estuvo en la órbita de la Selección Argentina, ya con Martín Demichelis a cargo perdió lugar -no sólo por su cambio de posición- y con el arribo de Gallardo (sumado a los refuerzos) fue relegado al banco de suplentes en varias oportunidades. Ahora, tiene dos posibles destinos para seguir su carrera.

El futuro del mediocampista aún no está del todo definido: sin embargo, en las últimas horas trascendió que podría seguir en el fútbol de México o llegar a la MLS de Estados Unidos. De esta manera, se daría el final de su primer ciclo en River después de estar lejos del nivel que mostró desde su debut en Primera División, también con Gallardo en el banco.

Federico Gattoni

El defensor central de 26 años surgido en San Lorenzo apenas disputó seis partidos con la camiseta del cuadro de Núñez, todos bajo la dirección técnica de Demichelis. Las llegadas de Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella a principios del 2025 lo relegaron en la consideración de Gallardo, razón por la que no tuvo minutos en este último semestre. Debido a su falta de continuidad con el primer equipo, River no ejecutará la opción de compra y el ex 'Ciclón' regresará a Sevilla de España.

Gonzalo Tapia

El delantero chileno, proveniente de Universidad Católica, fue una de las peores apuestas del 'Millonario' en el último mercado de pases. Con apenas 200 minutos desde comienzo de año, jugó apenas siete partidos con el equipo (la mayoría de ellos entrando como suplente) y, tras dos meses fuera de la convocatoria, regresó a la nómina este martes ante el 'Calamar' (no ingresó en el duelo). Su futuro puede estar en la MLS de Estados Unidos: el Charlotte FC expresó interés en contar con él.

Matías Kranevitter

Otro jugador prácticamente afuera de la consideración del entrenador: el tucumano de 32 años, que casi se va del club en enero, tiene luz verde para salir en la próxima ventana si llega alguna oferta por él. Una posibilidad es el Santos Laguna de la Liga MX, competición a la que regresaría tras su paso en el Monterrey entre 2019 y 2023.