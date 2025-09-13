River Plate vs Estudiantes por Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

River Plate buscará mantener su racha invicta de 11 partidos cuando visite a Estudiantes este sábado, en un duelo correspondiente al Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Millonario llega como líder de la Zona B con 15 puntos y sin conocer derrotas desde su caída ante Inter en el Mundial de Clubes, mientras que el Pincha necesita una victoria en casa para escalar posiciones desde su actual sexta ubicación en la Zona A.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River Plate y Estudiantes, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River Plate y Estudiantes?

El partido entre River Plate y Estudiantes por el Torneo Clausura de la Liga Profesional se jugará este sábado 13 de septiembre de 2025, a partir de las 19 (hora argentina) en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y será dirigido por el árbitro Nicolás Ramírez.

El conjunto de Núñez llega a este compromiso con una racha extraordinaria que lo tiene como uno de los equipos más sólidos del torneo. River Plate acumula 11 partidos sin conocer la derrota en todas las competiciones, siendo su última caída la sufrida ante Inter en el Mundial de Clubes. Esta seguidilla le ha permitido ubicarse en la primera posición de la Zona B con 15 puntos, mostrando un rendimiento que tiene ilusionados a sus hinchas de cara a los objetivos de la temporada.

Sin embargo, el panorama para Gallardo no está exento de complicaciones. El Muñeco deberá gestionar cuidadosamente a varios de sus futbolistas que regresan de la fecha FIFA con las respectivas selecciones. Paulo Díaz, Matías Galarza, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña se reintegraron al grupo tras cumplir con sus compromisos internacionales, pero algunos de ellos podrían ser preservados pensando en el crucial enfrentamiento del próximo miércoles.

La planificación del técnico de River también está condicionada por el compromiso del miércoles 17 de septiembre ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Este contexto obliga a Gallardo a encontrar el equilibrio perfecto entre mantener el ritmo competitivo de sus jugadores y no arriesgar a las figuras fundamentales para el duelo copero. La idea es poner mayoría de titulares, pero quienes sumaron muchos minutos en Eliminatorias están en duda.

Por su parte, Estudiantes atraviesa un momento irregular en el torneo que lo tiene en la sexta posición de la Zona A con 12 puntos, producto de cuatro victorias y tres derrotas. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez viene de caer 2-0 ante Central Córdoba en Santiago de Estero, resultado que complicó sus aspiraciones de trepar en la tabla de posiciones. El Pincha necesita recuperar la confianza en su estadio para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Al igual que River, Estudiantes también tiene la cabeza dividida por un compromiso internacional de suma importancia. El jueves 18 de septiembre, el Pincha se enfrentará a Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores, lo que añade una presión extra al encuentro ante el Millonario. Eduardo Domínguez, a diferencia de Gallardo, planea apostar por lo mejor que tiene a disposición y no cuidará a ningún titular para este duelo.

El historial reciente entre ambos equipos favorece al conjunto platense. La última vez que se enfrentaron fue el 1 de marzo de este año por la fecha 8 del Torneo Apertura, cuando Estudiantes derrotó 2-0 a River en el Monumental de Núñez. Ese antecedente le da confianza al Pincha para recibir a un Millonario que, pese a su buena racha, aún no ha mostrado el nivel que esperan sus hinchas considerando la jerarquía de su plantel.

Formaciones probables de Estudiantes y River Plate

El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, cuenta con la totalidad del plantel a disposición tras el regreso de los seleccionados, pero deberá tomar decisiones importantes respecto a quiénes utilizar. La base de la formación será la que viene priorizando el cuerpo técnico, con la necesidad de que los jugadores recuperen ritmo futbolístico tras dos semanas de inactividad. Paulo Díaz descansará tras haber jugado los dos partidos completos con Chile, y Lautaro Rivero ocupará su lugar en el centro de la defensa.

Las principales dudas de Gallardo pasan por Gonzalo Montiel y Kevin Castaño, quienes tuvieron mucha actividad con Argentina y Colombia respectivamente. En caso de que el Muñeco decida preservarlos, Fabricio Bustos y Juan Portillo serían sus reemplazantes naturales. Marcos Acuña, quien no sumó minutos con la Selección Argentina, estará desde el arranque en el lateral izquierdo. El resto de la formación se mantendría con los habituales titulares, incluyendo a Sebastián Driussi y Maximiliano Salas en el ataque.

Por el lado de Estudiantes, Eduardo Domínguez tiene prácticamente decidido el once titular y, salvo algún imprevisto, no cuidará a ninguno de sus jugadores pensando en Flamengo. Santiago Ascacíbar había tenido algunas molestias en los entrenamientos de la semana, pero se mostró recuperado y sería uno de los 11 que buscarán una alegría en casa. El volante central confirmó que la prioridad del equipo es primero River y luego la Copa Libertadores.

El encuentro significará el reencuentro de Leandro González Pírez con sus excompañeros y con Gallardo, quien le dio la salida del club luego del Mundial de Clubes. El zaguero uruguayo es uno de los tres ex-River que hoy defienden la camiseta del Pincha, junto a Lucas Alario y Ramiro Funes Mori, aunque estos últimos irían al banco de suplentes. Domínguez apostarán por la dupla González Pírez-Facundo Rodríguez en el centro de la defensa, mientras que Guido Carrillo será el referente en el ataque.

Probable formación de Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo.

Probable formación de River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Portillo, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas

Estudiantes vs River Plate: Ficha técnica