River Plate vs Carabobo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo H de la Copa Sudamericana

El próximo miércoles 15 de abril, a partir de las 21:30 (hora Argentina), Carabobo visita a River Plate en el Estadio Mas Monumental, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo H de la Copa Sudamericana.
Así llegan River Plate y Carabobo
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
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Últimos resultados de River Plate en partidos de la Copa Sudamericana
River Plate viene de empatar ante Blooming por 1-1.
Últimos resultados de Carabobo en partidos de la Copa Sudamericana
Carabobo viene de vencer a RB Bragantino en casa por 1 a 0.
En la tabla del Grupo H, Carabobo está en la cima y tiene 3 puntos con 1 gol anotado, mientras que El Millonario tiene 1 unidad con 1 tanto y no quiere alejarse de los primeros puestos (ocupa el tercer lugar).
Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo H - Fecha 3: vs RB Bragantino: 30 de abril - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 4: vs Carabobo: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 5: vs RB Bragantino: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 6: vs Blooming: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Carabobo en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo H - Fecha 3: vs Blooming: 30 de abril - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 4: vs River Plate: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 5: vs Blooming: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 6: vs RB Bragantino: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario River Plate y Carabobo, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas