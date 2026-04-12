Olimpia vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo G de la Copa Sudamericana

Barracas Central y Olimpia se enfrentarán en el estadio Defensores del Chaco el próximo miércoles 15 de abril desde las 21:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 2 del grupo G de la Copa Sudamericana.
Así llegan Olimpia y Barracas Central
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Olimpia en partidos de la Copa Sudamericana
Olimpia venció por 2-0 a Audax Italiano.
Últimos resultados de Barracas Central en partidos de la Copa Sudamericana
Barracas Central igualó 0-0 ante Vasco da Gama en la jornada anterior..
Con 3 puntos y 2 goles convertidos, Olimpia buscará seguir en el primer lugar de su Grupo G. Por su parte, Barracas C. está en segundo puesto, con 1 unidad.
Fechas y rivales de Olimpia en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo G - Fecha 3: vs Vasco da Gama: 30 de abril - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo G - Fecha 4: vs Barracas Central: 6 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
- Grupo G - Fecha 5: vs Vasco da Gama: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo G - Fecha 6: vs Audax Italiano: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo G - Fecha 3: vs Audax Italiano: 28 de abril - 21:00 (hora Argentina)
- Grupo G - Fecha 4: vs Olimpia: 6 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
- Grupo G - Fecha 5: vs Audax Italiano: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo G - Fecha 6: vs Vasco da Gama: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Olimpia y Barracas Central, según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas