Olimpia vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo G de la Copa Sudamericana

12 de abril, 2026 | 09.39

Barracas Central y Olimpia se enfrentarán en el estadio Defensores del Chaco el próximo miércoles 15 de abril desde las 21:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 2 del grupo G de la Copa Sudamericana.

Así llegan Olimpia y Barracas Central

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Olimpia en partidos de la Copa Sudamericana

Olimpia venció por 2-0 a Audax Italiano.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos de la Copa Sudamericana

Barracas Central igualó 0-0 ante Vasco da Gama en la jornada anterior..

Con 3 puntos y 2 goles convertidos, Olimpia buscará seguir en el primer lugar de su Grupo G. Por su parte, Barracas C. está en segundo puesto, con 1 unidad.


Fechas y rivales de Olimpia en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
  • Grupo G - Fecha 3: vs Vasco da Gama: 30 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 4: vs Barracas Central: 6 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 5: vs Vasco da Gama: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 6: vs Audax Italiano: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
  • Grupo G - Fecha 3: vs Audax Italiano: 28 de abril - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 4: vs Olimpia: 6 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 5: vs Audax Italiano: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 6: vs Vasco da Gama: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Olimpia y Barracas Central, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas
