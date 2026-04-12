América de Cali vs Alianza Atlético: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo A de la Copa Sudamericana

Por la fecha 2 del grupo A de la Copa Sudamericana, Alianza Atlético y América de Cali se enfrentan el miércoles 15 de abril desde las 23:00 (hora Argentina), en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Así llegan América de Cali y Alianza Atlético

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

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Últimos resultados de América de Cali en partidos de la Copa Sudamericana

América de Cali terminó con un empate en 1 frente a Macará en la pasada jornada.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos de la Copa Sudamericana

En la fecha pasada, Alianza Atlético finalizó con un empate 1-1 ante Tigre..

Mientras que Los Diablos Rojos tienen 1 punto, llevan convertido 1 gol y avanzan como líderes del Grupo A, A. Atlético está en el fondo de la tabla y ha logrado sumar 1 unidad y anotado 1 tanto.

Fechas y rivales de América de Cali en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo A - Fecha 3: vs Tigre: 30 de abril - 21:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 4: vs Alianza Atlético: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 5: vs Tigre: 19 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 6: vs Macará: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Alianza Atlético en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo A - Fecha 3: vs Macará: 30 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 4: vs América de Cali: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 5: vs Macará: 21 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 6: vs Tigre: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario América de Cali y Alianza Atlético, según país