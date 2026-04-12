Millonarios vs Boston River: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo C de la Copa Sudamericana

El próximo miércoles 15 de abril, a partir de las 23:00 (hora Argentina), Boston River visita a Millonarios en el Campín, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo C de la Copa Sudamericana.

Así llegan Millonarios y Boston River

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

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Últimos resultados de Millonarios en partidos de la Copa Sudamericana

Millonarios fue derrotado en el El Teniente frente a O'Higgins por 0 a 2 en el marcador.

Últimos resultados de Boston River en partidos de la Copa Sudamericana

Boston River llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante São Paulo.

Ambos equipos tienen que aprovechar todas las oportunidades para adquirir las tres unidades y tratar de revertir la diferencia con el resto de los contrincantes. Último en el grupo, Los Azules aún no lograron su tan ansiada victoria. Boston River se ubica penúltimo y tampoco obtuvo puntos hasta el momento.

Fechas y rivales de Millonarios en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo C - Fecha 3: vs São Paulo: 28 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 4: vs Boston River: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 5: vs São Paulo: 19 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 6: vs O'Higgins: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Boston River en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo C - Fecha 3: vs O'Higgins: 28 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 4: vs Millonarios: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 5: vs O'Higgins: 20 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 6: vs São Paulo: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Millonarios y Boston River, según país